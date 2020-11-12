Почти все отправленные в Нагорный Карабах миротворцы имеют "сирийский опыт"

О прибытии, размещении и выставлении на посты в зоне нагорно-карабахского конфликта российских миротворцев в среду на брифинге рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Военачальник напомнил, что 10 ноября 2020 г. в соответствии с договоренностями президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России в Нагорном Карабахе установлен режим прекращения огня. "В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами - подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах, - рассказал генерал Рудской. - Для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор введен миротворческий контингент Российской Федерации".

Основу российского контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа (дислоцируется в поселке Рощинский Самарской области). Общая численность российских миротворцев, прибывших в Нагорных Карабах, составила 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Отмечается, что миротворческий контингент оснащен самыми современными вооружением и техникой, в том числе бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортерами БТР-82А. Миротворцы также будут применять армейскую авиацию и беспилотные летательные аппараты.

"Военнослужащие обеспечены всеми необходимыми видами довольствия", - подчеркнул генерал-полковник Сергей Рудской.

В Генштабе обращают внимание на тот факт, что миротворческий контингент состоит только из военнослужащих контрактной службы, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач. "Практически все военнослужащие имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирии. Личный состав прошел спецподготовку по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах", - пояснил генерал Рудской.

Что же касается количества постов миротворцев, то, по словам военного, планируется выставление 16 наблюдательных постов в зонах ответственности "Север" и "Юг". Они будут размещены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. "На посты возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения. Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев", - рассказал представитель российского Генштаба.

Кроме военнослужащих мотострелковой бригады, в районе проведения миротворческой операции также будут задействованы подразделения военной полиции, входящие в состав миротворческого контингента. На них возложено патрулирование вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождение колонн и грузов.

"Для управления операцией создано командование миротворческих сил, в состав которого вошли офицеры, имеющие большой опыт руководства войсками в вооруженных конфликтах", - заключил генерал-полковник Сергей Рудской.

"Для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. С ними установлены прямые каналы связи. Совместно с армянской и азербайджанской сторонами организована работа по уточнению параметров миротворческой операции", - рассказал начальник главного оперативного управления российского Генштаба.

Напомним, с утра 10 ноября началась переброска российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск на аэродром Эребуни в Армении. Военных и технику доставляют самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 и Ан-124.

За минувшие сутки совершено 27 самолетовылетов. В общей сложности перевезено 414 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, восемь вертолетов, а также два комплекса беспилотных летательных аппаратов.

На сегодняшний день, по данным российских военных, передовые подразделения контингента Вооруженных Сил РФ уже взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов.

Отмечается, что подразделения первого миротворческого батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни совершили трехсоткилометровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис. "С 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения спланировано развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", где еще два дня назад шли активные боевые действия", - отметили в Генштабе ВС РФ.

Иван Петров