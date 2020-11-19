Центр мира: в Карабахе сформирована структура миротворческих сил РФ

Подразделения займутся поддержанием режима прекращения огня и решением гуманитарных вопросов

Окончательная структура Межведомственного центра гуманитарного реагирования (МЦГР) в Нагорном Карабахе утверждена 18 ноября, сообщили источники «Известий» в российском Минобороны. Ранее в этот же день Совет Федерации единогласно одобрил предложение президента Владимира Путина о долгосрочной (речь идет о пяти годах) миротворческой миссии в НКР. Как утверждают в военном ведомстве, именно МЦГР станет главным исполнительным органом мирных договорённостей, подписанных сторонами конфликта 9 ноября.

Пять подразделений

Численность МЦГР составит около 1,2 тыс. человек. Помимо военнослужащих в него войдут также гражданские специалисты, сотрудники пограничной службы ФСБ России и МЧС, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

Межведомственный центр охватит весь круг проблемных вопросов и обеспечит не только возвращение беженцев, но и нормальную жизнедеятельность в своей зоне ответственности. В составе МЦГР будет пять специализированных центров взаимодействия. Один из них займётся контролем за разведением враждующих сторон и наблюдением за исполнением режима прекращения огня. Второй — гуманитарными операциями в Нагорном Карабахе. Ещё один станет отвечать за доступность и обслуживание дорог и транспортных маршрутов, о которых договорились стороны. Функции остальных пока уточняются, добавили источники.

Миротворческие войска РФ прибывают в Нагорный Карабах, 14 ноября 2020 года Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Российские миротворцы накопили огромный опыт за последние три десятилетия, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Они участвовали в операциях в зонах конфликтов на постсоветском пространстве, им приходилось выполнять такие же задачи в Чечне. Не следует забывать и о том, что российские военные были задействованы в миротворческих миссиях за рубежом в качестве наблюдателей. В Сирии в последние годы успешно действует наш Центр по примирению враждующих сторон. Там накоплен огромный опыт по работе в очень сложных условиях.

Вся эта практика показывает, что недостаточно просто встать между враждующими сторонами, отметил специалист. Надо решить множественные гуманитарные проблемы, которые оставляет после себя любой военный конфликт, заняться работой с местным населением. Для этого и нужны гражданские ведомства. Но без военных обойтись не получится, уточнил Владислав Шурыгин. Миротворцы всегда должны демонстрировать, что они серьёзная сила, с которой необходимо считаться всем сторонам.

Возвращение беженцев

По сообщениям российских военных, на 18 ноября режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Эту информацию подтверждают как в Ереване, так и в Баку.

Кроме постоянных стационарных наблюдательных постов миротворческих сил в Нагорном Карабахе, при необходимости будут разворачиваться и временные. Их будут выставлять в случае возникновения конфликтных ситуаций или при угрозе их создания. После ликвидации опасности посты будут сворачивать.

В среду 18 ноября военное ведомство сообщило о снятии семи таких временных постов в Лачинском коридоре. За неделю существования они обеспечили работы по расчистке дороги протяжённостью 28 км от подбитой техники и эвакуации тел погибших там военных. Сапёры российских миротворцев разминировали участок от неразорвавшихся боеприпасов.

Беженцы возвращаются в Нагорный Карабах, 18 ноября 2020 года Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Один из двух стратегических транспортных коридоров, соединяющих Нагорный Карабах с территорией Армении, был заблокирован в ходе наступления азербайджанской армии на город Шуши. Со вторника местные жители получили возможность вновь пользоваться этой трассой.

За минувшие дни в Степанакерт из Армении в сопровождении российских миротворцев и военной полиции пришли три колонны автобусов с беженцами. Люди возвращаются в город, который им пришлось покинуть из-за артиллерийских обстрелов и приближении к нему зоны боевых действий.

Военные миротворцы

Первые самолёты с российскими военными прибыли в Армению через считанные часы после начала перемирия, провозглашенного с 10 ноября. Через день колонна вошла в Степанакерт и начала обустраивать постоянные и временные наблюдательные пункты.

К 18 ноября в Нагорный Карабах уже переброшены две батальонные тактические группы (БТГр) миротворцев 15-й отдельной мотострелковой бригады из предусмотренного договором лимита в 1 960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

За первую неделю на аэродромы Еревана более 170 раз прибывали самолёты Ил-76 и Ан-124 Военно-транспортной авиации ВКС России. Ежедневно выполняется по 20-25 рейсов между столицей Армении и находящимся в 1,6 тыс. км от неё Ульяновском.

Первая БТГр размещается в северной части непризнанной республики. Там устанавливают одиннадцать постоянных наблюдательных постов. Штаб разместят в городе Мардакерт. Военные возьмут под контроль также дорогу, связывающую Степанакерт с Ереваном.

Степанакерт, Нагорный Карабах Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вторая БТГр отвечает за участок, где сложилась самая напряжённая обстановка. В её зону ответственности входит Степанакерт, где будет главный штаб российской группировки, Лачинский коридор, а также дороги вокруг Шуши. Там миротворцы будут непосредственно граничить с азербайджанскими военными на линии соприкосновения.

15 отдельная мотострелковая бригада прибыла со своими лёгкими разведывательными беспилотниками «Орлан-10» и «Элерон-3». Их задействуют для мониторинга обстановки и наблюдения за исполнением договорённостей о прекращении огня.

Кроме того, усиливается и российская авиагруппа в Армении. Туда доставили в общей сложности восемь военно-транспортных Ми-8 и ударных Ми-24. Они также будут использоваться в интересах миротворческой операции.

Российские военные размещены в зоне конфликта на пять лет. Их миссия будет автоматически продлеваться на следующие пятилетки, если Армения или Азербайджан за полгода до её окончания не заявят о прекращении действия соглашения. Окончательная судьба Карабаха остаётся политически неурегулированной. Азербайджан настаивает на необходимости своего полного контроля над территорией непризнанного образования.

Силы в законе

По словам собеседников «Известий», президент имеет право без согласования с Совфедом оперативно ввести миротворческие силы на территории, находящиеся за пределами РФ. Однако для длительного размещения, а в данном случае речь идет о пятилетней миротворческой миссии за рубежом, требуется разрешение. В связи с этим и было подготовлено обоснование для Совета Федерации.

Служащий российских миротворческих сил Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Право оперативно вводить миротворческий контингент глава государства получил в 2009 году специальным решением СФ после войны в августе 2008-го с Грузией. Тогда опасности подверглись жизни российских миротворцев. Последний раз за разрешением СФ для размещения воинского контингента на территории другого государства, Владимир Путин обращался в 2015 году. Сделано это было в рамках подготовки к проведению операции в Сирии.

Антон Лавров