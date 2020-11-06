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Минно-тральный корабль для ТОФ "Яков Баляев" завершает этап швартовных испытаний во Владивостоке

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Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» перед спуском на воду на Средне-Невском судостроительном заводе
Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» перед спуском на воду на Средне-Невском судостроительном заводе.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

ЦАМТО, 5 ноября. Новейший минно-тральный корабль проекта 12700 "Яков Баляев", который после перехода по Северному морскому пути 22 октября прибыл во Владивосток, завершает этап швартовных испытаний.

В столице Приморья новейший корабль ошвартован у пирса достроечной базы Амурского судостроительного завода в бухте Золотой Рог. Экипаж тральщика уже заселился на корабль и произвел его расконвертацию после длительного перехода. В настоящее время "Яков Балляев" готовится к выходу в море по программе заводских ходовых испытаний.

Планируется, что до конца текущего года тральщик войдет в состав Тихоокеанского флота.

Тральщик "Яков Баляев" является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Водоизмещение – 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м, скорость полного хода – 16 узлов, экипаж – 44 человека, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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