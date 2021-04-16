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Экипажи корветов "Резкий" и "Ретивый" приступают к этапу подготовки на тренажерных комплексах в Санкт-Петербурге

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Корвет "Резкий" проекта 20380
Многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380.
Источник изображения: http://www.aolgm.ru/

ЦАМТО, 15 апреля. Экипажи новейших корветов "Резкий" и "Ретивый" после этапа теоретической подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге приступают к отработке практических действий на учебно-тренажерных комплексах в составе корабельных боевых расчетов.

Экипаж корвета проекта 20380 "Резкий", строящегося на Амурском судостроительном заводе, сформирован на Тихоокеанском флоте. Экипаж корвета проекта 20380 "Ретивый", строящийся на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, сформирован на Черноморском флоте.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, акцент в подготовке экипажей корветов сделан на приобретении устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации.

С целью эффективности обучения программы Объединенного учебного центра ВМФ совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли.

Ранее экипажи новейших кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" и "Георгий Курбатов", а также патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов" завершили полный цикл подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.

В ходе цикла обучения, на специализированном тренажерном комплексе "Регель" вахтенные офицеры и специалисты штурманских боевых частей обучаемых экипажей на практике изучали элементы плавания корабля в узкости, вблизи берегов, эпизоды маневрирования по расхождению с кораблями и судами в районе интенсивного судоходства, в условиях плохой видимости, а также в штормовых условиях.

В классе дизельных агрегатов личный состав кораблей на практике отрабатывал действия по запуску двигательной установки и вспомогательного оборудования, а также алгоритмы действий по приготовлению корабля к бою и походу.

Также в ходе процесса обучения применялся современный учебно-тренировочный комплекс "Мостик-2000", на котором отрабатывались действия корабельного боевого расчета "главный командный пункт корабля – боевой информационный пост – штурман".

Учебно-тренажерные комплексы, на которых проходят обучение военнослужащие новых кораблей, позволяют в стенах учебного центра смоделировать обстановку, максимально приближенную к условиям плавания в тех или иных морских акваториях.

После завершения цикла подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ экипажи по большинству показателей готовы к эксплуатации корабля при выходе (заходе) в базу, при плавании в открытом море в различных гидрометеоусловиях.

"Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России, пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году", – сообщил ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения в текущем году.

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Страны
Россия
Продукция
Георгий Курбатов
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
22160
пр. 12700
ТОФ
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