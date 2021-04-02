Войти
ЦАМТО

Экипажи новейших корветов "Резкий" и "Ретивый" прибыли для обучения в учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге

375
0
+1
Церемония спуска на воду корвета "Ретивый" в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду корвета "Ретивый" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 1 апреля. Экипажи новейших корветов "Резкий" и "Ретивый" прибыли для обучения в учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге. Цикл подготовки займет два месяца.

Личный состав корвета проекта 20380 "Резкий", строящегося на Амурском судостроительном заводе, сформирован на Тихоокеанском флоте. Экипаж корвета проекта 20380 "Ретивый", строящегося на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, сформирован на Черноморском флоте.

О прибытии экипажей и готовности их к обучению доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы подготовки экипажей надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и катеров, строящихся в интересах ВМФ.

В соответствии с указаниями главкома, акцент в подготовке экипажей корветов будет сделан на приобретении устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации. Для эффективности обучения экипажей новых кораблей программы Объединенного учебного центра ВМФ совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли.

Справочно:

Ранее, экипажи новейших кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев" и "Георгий Курбатов", а также патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов" завершили полный цикл подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.

В ходе цикла обучения, на специализированном тренажерном комплексе "Регель" вахтенные офицеры и специалисты штурманских боевых частей обучаемых экипажей на практике изучали элементы плавания корабля в узкости, вблизи берегов, эпизоды маневрирования по расхождению с кораблями и судами в районе интенсивного судоходства, в условиях плохой видимости, а также в штормовых условиях.

В классе дизельных агрегатов личный состав кораблей отрабатывал действия по запуску двигательной установки и вспомогательного оборудования, а также алгоритмы действий по приготовлению корабля к бою и походу.

Также в ходе процесса обучения был использован современный учебно-тренировочный комплекс "Мостик-2000", на котором отрабатывались действия корабельного боевого расчета "главный командный пункт корабля – боевой информационный пост – штурман".

Учебно-тренажерные комплексы, на которых проходят обучение военнослужащие новых кораблей, позволяют в стенах учебного центра смоделировать обстановку, максимально приближенную к условиям плавания в тех или иных морских акваториях. После завершения цикла подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ, экипажи по большинству показателей готовы к эксплуатации корабля при выходе (заходе) в базу, при плавании в открытом море в различных гидрометеоусловиях.

Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России, пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Георгий Курбатов
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
22160
Военные учения
пр. 12700
ТОФ
ЧФ
Похожие новости
27.07.2020
Питерский ордер. Какие новые боевые корабли участвуют в Главном военно-морском параде
31.10.2018
Сила в универсальности: российские офицеры оценили корвет "Громкий"
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
28.07.2015
В России масштабно отметили День Военно-морского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:44
  • 1
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?