Главком ВМФ пообещал усилить ТОФ новыми корветами

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Тихоокеанский флот до 2027 года получит 12 корветов проектов 20385 и 20380, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Строительство серии этих корветов идёт на "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе. Корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота. Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей", - сказал главком ВМФ по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения

"Тихоокеанский флот получает в свой состав и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700, эффективность которых превосходит характеристики, заложенные при проектировании", заявил Евменов, которого цитирует департамент информации Минобороны РФ.

Ранее Евменов по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения, сообщал, что до 2024 года будет полностью построена и войдет в состав Тихоокеанского флота серия из 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.