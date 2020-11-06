Литва приняла на вооружение зенитную ракетную систему NASAMS 3

30 октября 2020 года вооруженным силам Литвы официально были переданы на вооружение зенитные ракетные системы средней дальности NASAMS 3. Соответствующий документ был подписан министерством национальной обороны Литвы и производителем зенитной ракетной системы норвежской группой Kongsberg. Литва стала вторым эксплуатантом новейшего варианта ЗРС NASAMS, обозначаемого как NASAMS 3, после вооруженных сил Норвегии.

Церемония официальной передачи вооруженным силам Литвы зенитной ракетной системы средней дальности NASAMS 3. Шяуляй, 30.10.2020 (с) министерство национальной обороны Литвы

Ввод в строй и постановка на боевое дежурство двух приобретенных батарей ЗРС NASAMS 3 ожидается в 2021 году. Обе батареи системы входят в состав дивизиона противовоздушной обороны ВВС Литвы (Oro gynybos batalionas) в Шяуляе. Также дивизион ПВО ВВС Литвы располагает переносными зенитными ракетными комплексами Stinger (с двухзарядными опорными пусковыми установками), RBS-70 и Grom 2.

Напомним, что министерство национальной обороны Литвы 26 октября 2017 года подписало контракт стоимостью 110 млн евро с норвежской группой Kongsberg на приобретение для литовских вооруженных сил двух батарей зенитной ракетной системы NASAMS 3. Каждая батарея включает четыре возимые пусковые установки и две возимые РЛС Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel. Основные элементы ЗРC были изготовлены заново, но сами возимые пусковые установки поступили из наличия вооруженных сил Норвегии, с ремонтом и модернизацией, и транспортируются на автомобилях Mercedes-Benz с колесной формулой 8х8. Другие элементы комплекса буксируются автомобилями Mercedes Unimog (4x4).

Специалисты ВВС Литвы начали приемку и испытания систем NASAMS 3 на предприятии норвежской группы Kongsberg в сентябре 2019 года. С февраля 2020 года элементы ЗРС, произведенные специально для ВВС Литвы, проходили в Норвегии полигонные испытания, а в июне-августе 2020 года были доставлены в Литву.

ЗРC средней дальности NASAMS (изначально Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, сейчас расшифровывается как National Advanced Surface to Air Missile System), совместно разработана и производится норвежской группой Kongsberg (выступающей интегратором ЗРК) и американской корпорацией Raytheon. Система основывается на комбинации РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel и использования в качестве ЗУР ракет класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным самонаведением семейства Raytheon AIM-120 AMRAAM. Дальность стрельбы системы в конфигурации NASAMS 2 составляет до 25 км, а досягаемость по высоте - до 14-15 км.

Изначально система NASAMS была создана в интересах вооруженных сил Норвегии, и к настоящему времени состоит на вооружении в Норвегии и в небольших количествах в США (где эта ЗРС с 2004 года используется для ПВО Вашингтона). Система также приобретена Нидерландами, Испанией, Чили, Финляндией, Оманом, Индонезией и Катаром, и планируется к закупке Венгрией, Австралией и Индией.

Основными отличиями полученной Литвой новой модификации NASAMS 3 от предыдущей версии этой системы NASAMS 2 являются обновленное программное обеспечение для РЛС AN/MPQ-64F1 и станции управления огнем, а также введение новых систем управления и связи с внедрением IP-технологий и реализацией концепции "сетецентрческих действий". Контракт на разработку проекта модернизации ЗРС NASAMS 2 вооруженных сил Норвегии до уровня NASAMS 3 на сумму 300 млн норвежских крон (35,1 млн долл) был заключен министерством обороны Норвегии с группой Kongsberg в январе 2013 года, в апреле 2015 года был выдан контракт в 168 млн крон (19,8 млн долл) на проведение второго этапа модернизации до уровня NASAMS 3. Работы по модернизации ЗРС NASAMS 2 вооруженных сил Норвегии до уровня NASAMS 3 были начаты в 2017 году и планировались к завершению до начала 2020 года.

Церемония официальной передачи вооруженным силам Литвы зенитной ракетной системы средней дальности NASAMS 3. Шяуляй, 30.10.2020 (с) министерство национальной обороны Литвы