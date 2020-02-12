Уведомление о возможной поставке Индии зенитной ракетной системы IADWS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 7 февраля 2020 года направило Конгрессу США уведомление (опубликованное 10 февраля) о возможной предстоящей продаже Индии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) наземной интегрированной зенитной ракетной системы Integrated Air Defense Weapon System (IADWS), представляющей собой фактически очередной вариант известной зенитной ракетной системы NASAMS. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 1,867 млрд долл.

Пусковые установки зенитной ракетной системы NASAMS совместного производства американской корпорации Raytheon и норвежской группы Kongsberg (с) министерство обороны Нидерландов

Как явствует из уведомления DSCA, интегрированная зенитная ракетная система IADWS является комбинацией ЗРС NASAMS совместного производства американской корпорации Raytheon и норвежской группы Kongsberg, с дополнительно введенными зенитными ракетами от американского переносного ЗРК Stinger, которые должны применяться с двухзарядных опорных пусковых установок Dual Mount Stinger (DMS).

Cогласно уведомлению, в поставку должны войти пять радиолокационных станций AN/MPQ-64F1 Sentinel, 118 используемых в качествестве зенитных управляемых ракет Raytheon AIM-120C-7/C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным самонаведением, и 134 зенитные управляемые ракеты Raytheon FIM-92L Stinger, а также неназываемое количество пусковых установок, командных пунктов и прочих наземных элементов ЗРС. Генеральными подрядчиками поставки выступят Raytheon и Kongsberg Defense and Aerospace.

Видимо, указание на пять РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel свидетельствует, что в поставку должны войти пять батарейных комплектов ЗРС IADWS.

Напомним, что в июле 2018 года индийский правительственный Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisitions Council - DAC), возглавляемый тогдашним министром обороны Индии Нирмалой Ситхамаран, одобрил приоретение в США по линии американской программы FMS партии ЗРС средней дальности NASAMS 2, с намерением выделить на это около 1 млрд долл (более 6400 кроров рупий). Сообщалось, что систему NASAMS 2 предполагалось использовать в Индии прежде всего для ПВО Нью-Дели и других крупнейших городов Индии. Теперь в уведомлении DSCA речь идет о предполагаемой поставке Индии системы IADWS как комбинации NASAMS с ПЗРК Stinger.

ЗРС средней дальности NASAMS (изначально Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, сейчас расшифровывается как National Advanced Surface to Air Missile System), совместно разработана и производится норвежской группой Kongsberg (выступающей его интегратором) и Raytheon. Система NASAMS основывается на сочетании РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel с использованием в качестве ЗУР ракет класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным самонаведением семейства AIM-120 AMRAAM. Дальность стрельбы системы в современной конфигурации NASAMS 2 составляет 20-25 км, а досягаемость по высоте - до 14-15 км.

Изначально система NASAMS была создана в интересах вооруженных сил Норвегии, и к настоящему времени состоит на вооружении в Норвегии и в небольших количествах в США (где эта ЗРС с 2004 года используется для ПВО Вашингтона). Система также приобретена Нидерландами, Испанией, Чили, Финляндией, Оманом, и в последнее время заказана также Литвой, Австралией , Индонезией и Катаром, и выбрана для приобретения Венгрией.

По всей видимости, приобретение Индией ЗРС IADWS (NASAMS) означает окончательный отказ от обсуждавшихся Индией более десятилетия планов крупных закупок израильского ЗРК SPYDER, имеющего схожие характеристики и принцип построения (к настоящему времени Индией получено шесть батарей SPYDER).