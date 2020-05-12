Предстоящая продажа Венгрии зенитных управляемых ракет AMRAAM-ER

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 8 мая 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Венгрии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 60 зенитных управляемых ракет Raytheon AIM-120C-7/С-8 AMRAAM-ER для приобретаемой Венгрией американо-норвежской зенитной ракетной системы NASAMS. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 230 млн долл, в поставку войдут также четыре учебные ракеты САТМ-120С AMRAAM-ER, сопутствующее оборудование и услуги по технической поддержке и обучению.

Испытательный пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AMRAAM-ER из пусковой установки американо-норвежской зенитной ракетной системы Raytheon/Kongsberg NASAMS, 2016 год (с) Raytheon Technologies

Напомним, что ранее в августе 2019 года DSCA выпустило уведомление о планируемой предстоящей продаже Венгрии по линии FMS 180 стандартных управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности Raytheon AIM-120C-7 AMRAAM общей предполагаемой стоимостью 500 млн долл - также для использования в качестве зенитных в составе приобретаемой Венгрией ЗРС NASAMS.

Объявленные теперь к приобретению Венгрией ракеты AMRAAM-ER являются разработанным Raytheon специально для применения в составе ЗРС NASAMS вариантом корабельной зенитной управляемой ракеты RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) с установкой на нее активной радиолокационной головки самонаведения от ракет AIM-120C-7/С-8 AMRAAM. Это позволило увеличить дальность стрельбы ЗУР при использовании в составе системы NASAMS до 40 км (по сравнению с 25 км с использованием ракет серии AIM-120C AMRAAM). Полигонные испытания ЗУР AMRAAM-ER в составе ЗРС NASAMS были проведены в Норвегии в 2016 году, о начале серийного производства ракет AMRAAM-ER было объявлено в 2019 году. Первым известным заказчиком этих ракет в составе ЗРС NASAMS в 2019 году стал Катар. Венгрия, видимо, станет вторым их известным заказчиком.

О намерении Венгрии приобрести наземную зенитную ракетную системы NASAMS производства консорциума американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg стало известно в феврале 2019 года, причем общая стоимость закупки оценивается примерно в 1 млрд долл. Судя по известным данным, Венгрия выбрала смешанную схему закупки ЗРС NASAMS (в исполнении NASAMS 2), с приобретением наземных элементов системы (включая пусковые установки и входящие в состав системы РЛС Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel) непосредственно у консорциума Raytheon и Kongsberg, а производимые Raytheon зенитные ракеты AMRAAM и AMRAAM-ER - по межправительственному соглашению с США в рамках американского механизма FMS. Ранее именно к такой схеме закупки ЗРС NASAMS и прибег, в частности, Катар.

Ранее сообщалось, что правительство Норвегии угрожало заблокировать продажу ЗРС NASAMS Венгрии ввиду разногласий по поводу управления финансовыми вложениями Норвегии в Венгрию через фонды ЕС.

ЗРС средней дальности NASAMS (изначально Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, сейчас расшифровывается как National Advanced Surface to Air Missile System), совместно разработана и производится норвежской группой Kongsberg (выступающей интегратором ЗРС) и американской корпорацией Raytheon Technologies. Система основывается на комбинации РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel и использования в качестве ЗУР ракет класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным самонаведением семейства AIM-120 AMRAAM. Дальность стрельбы системы в современной конфигурации NASAMS 2 с использованием ракет AIM-120С AMRAAM составляет до 25 км, а досягаемость по высоте - до 14-15 км.Изначально система NASAMS была создана в интересах вооруженных сил Норвегии, и к настоящему времени состоит на вооружении в Норвегии и в небольших количествах в США (где эта ЗРС с 2004 года используется для ПВО Вашингтона). Система также приобретена Нидерландами, Испанией, Чили, Финляндией, Оманом, Литвой, Индонезией и Катаром, и планируется к закупке Австралией и Индией.

Испытательный пуск зенитной управляемой ракеты Raytheon AMRAAM-ER из пусковой установки американо-норвежской зенитной ракетной системы Raytheon/Kongsberg NASAMS, 2016 год (с) Raytheon Technologies