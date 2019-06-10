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10.06.2019
bmpd.livejournal.com

Норвегия блокирует закупку Венгрией ЗРК NASAMS

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Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Норвегия блокирует закупку Венгрией ЗРК NASAMS

Хотя и выглядит это совершеннейшим оксюмороном - почти как классический "пчёлы против мёда" - невероятно, но факт.

Норвежский ЗРК NASAMS на учении Øvelse Seapie 2010

Среди весьма сумбурных итогов визита в Венгрию госсекретаря США Майка ПОМПЕО значилось и расширение сотрудничества в области обороны, в частности, предусматривающего закупку американской военной техники. На совместной пресс-конференции 11 февраля венгерский министр иностранных дел Петер СИЙЯРТО довольно туманно заявил о приобретении "ракет ПВО" "средней дальности" у некоей "американской компании" на миллиард долларов. Впрочем, венгерский портал 444.hu довольно легко вычислил, что единственным претендентом на роль такой покупки является ЗРК NASAMS совместного производства консорциума американского концерна Raytheon и норвежской группы Kongsberg.

Таким образом, в Венгрии решили последовать за Австралией, Литвой, Индонезией и Индией . Но при этом они выбрали путь последней, закупающей системы ПВО не напрямую у Норвегии, а по линии американской госпрограммы межправительственных военных продаж FMS (Foreign Military Sales). Видимо, в Венгрии надеялись, что это позволит тем или иным образом избежать санкций, только уже не от самих США, а от Норвегии.

Всего через полторы недели после визита Майка ПОМПЕО 22 февраля в Будапешт на переговоры с Петером СИЙЯРТО отправилась министр иностранных дел и бывший министр обороны Ине ЭРИКСЕН СЁРРЕЙДЕ. Как сообщалось, значительная часть повестки дня визита была посвящена военным вопросам. При этом не стали скрывать, что в Норвегии тесно увязывают выдачу США разрешения на реэкспорт своих компонентов американской военной техники с давними разногласиями по поводу управления финансовыми вложениями Норвегии в Венгрию через фонды ЕС.

Да-да, и так тоже бывает.

За период 2014-2021 гг. накопленная сумма составила 214,6 миллиона евро. Эти средства предоставлялись ЕС с четкими указаниями от той страны, которая их жертвует, что они должны быть направлены на содействие гражданскому обществу под управлением Фонда открытого общества Джорджа СОРОСА. А в Венгрии неправительственные организации этого "филантропа" очень сильно недолюбливают, вот местные власти и пытались сами решать, как использовать выделенные Норвегией деньги, что противоречит правилам ЕС. Из-за этого разногласия она и заблокировала подписание контракта на поставку вооружения.

Тут-то венгерский премьер-министр и попытался воспользоваться тем, что договор они подписали с США. Во время встречи Виктора ОРБАНА с Дональдом ТРАМПОМ в Вашингтоне в середине мая этот вопрос стал одной из главных тем обсуждения. На что в норвежском МИДе заявили, дескать, они считают неприемлемым, когда закупки военной техники ставят в один контекст с переговорами по новому рамочному соглашению о средствах ЕС.

Посмотрим, у кого аргументы окажутся толще. Все-таки рост доходов ВПК - известная предвыборная фишка ТРАМПА, а контракт на миллиард долларов, да еще и в предвыборный год на дороге не валяется. В общем, трудно будет норгам, потому как у нынешней администрации Белого дома отношения с СОРОСОМ не складываются, мягко говоря. Хотя и по самим венграм может рикошетом из-за океана прилететь, тут расклады непросто угадать.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Венгрия
Индия
Индонезия
Литва
Норвегия
США
Продукция
NASAMS
Компании
Kongsberg
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
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