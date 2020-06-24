В Литву доставлены зенитные ракетные системы NASAMS 3

Министерство национальной обороны Литвы сообщило, что 19 июня 2020 года дивизион противовоздушной обороны ВВС Литвы в Шяуляе получил доставленные из Норвегии элементы зенитной ракетной системы средней дальности NASAMS 3, приобретенные Литвой по соглашению от октября 2017 года. Литва стала первым иностранным (посе вооруженных сил Норвегии) получателем новейшего варианта ЗРС NASAMS, обозначаемого как NASAMS 3. Ввод в строй двух приобретенных батарей ЗРС NASAMS 3 ожидается в 2021 году.

Доставленные в расположение дивизиона противовоздушной обороны ВВС Литвы из Норвегии транспортно-пусковые контейнеры для зенитных управляемых ракет Raytheon AIM-120 AMRAAM из состава зенитной ракетной системы средней дальности Kongsberg NASAMS 3. Шяуляй, 19.06.2020 (с) министерство национальной обороны Литвы

Напомним, что министерство национальной обороны Литвы 26 октября 2017 года подписало контракт стоимостью 110 млн евро с норвежской группой Kongsberg на приобретение для литовских вооруженных сил двух батарей зенитной ракетной

системы NASAMS 3. Каждая батарея будет включать четыре возимые пусковые установки и две возимые РЛС Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel. Согласно данным министерства национальной обороны Литвы, основные элементы ЗРC были изготовлены заново, но сами возимые пусковые установки поступили из наличия вооруженных сил Норвегии, с ремонтом и модернизацией, и транспортируются на автомобилях Mercedes-Benz с колесной формулой 8х8. Другие элементы комплекса буксируются автомобилями Mercedes Unimog (4x4).

Специалисты ВВС Литвы начали приемку и испытания систем NASAMS 3 на предприятии норвежской группы Kongsberg в сентябре 2019 года. С февраля 2020 года элементы ЗРС, произведенные специально для ВВС Литвы, проходили в Норвегии полигонные испытания, а теперь доставлены в Литву.

В составе ВВС Литвы ЗРC NASAMS 3 поступили на вооружение дивизиона ПВО (Oro gynybos batalionas), сформировав в его составе две новые батареи. Сейчас дивизион ПВО ВВС Литвы располагает только переносными зенитными ракетными комплексами Stinger (с двухзарядными опорными пусковыми установками), RBS-70 и Grom 2.

ЗРC средней дальности NASAMS (изначально Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, сейчас расшифровывается как National Advanced Surface to Air Missile System), совместно разработана и производится норвежской группой Kongsberg (выступающей интегратором ЗРК) и американской корпорацией Raytheon. Система основывается на комбинации РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel и использования в качестве ЗУР ракет класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным самонаведением семейства Raytheon AIM-120 AMRAAM. Дальность стрельбы системы в конфигурации NASAMS 2 составляет до 25 км, а досягаемость по высоте - до 14-15 км.

Изначально система NASAMS была создана в интересах вооруженных сил Норвегии, и к настоящему времени состоит на вооружении в Норвегии и в небольших количествах в США (где эта ЗРС с 2004 года используется для ПВО Вашингтона). Система также приобретена Нидерландами, Испанией, Чили, Финляндией, Оманом, Индонезией и Катаром, и планируется к закупке Венгрией, Австралией и Индией.

Основными отличиями полученной Литвой новой модификации NASAMS 3 от предыдущей версии этой системы NASAMS 2 являются обновленное программное обеспечение для РЛС AN/MPQ-64F1 и станции управления огнем, а также введение новых систем управления и связи с внедрением IP-технологий и реализацией концепции "сетецентрческих действий". Контракт на разработку проекта модернизации ЗРС NASAMS 2 вооруженных сил Норвегии до уровня NASAMS 3 на сумму 300 млн норвежских крон (35,1 млн долл) был заключен министерством обороны Норвегии с группой Kongsberg в январе 2013 года, в апреле 2015 года был выдан контракт в 168 млн крон (19,8 млн долл) на проведение второго этапа модернизации до уровня NASAMS 3. Работы по модернизации ЗРС NASAMS 2 вооруженных сил Норвегии до уровня NASAMS 3 были начаты в 2017 году и планировались к завершению до начала 2020 года.

Доставленные в расположение дивизиона противовоздушной обороны ВВС Литвы из Норвегии элементы зенитной ракетной системы средней дальности Kongsberg NASAMS 3. Шяуляй, 19.06.2020 (с) министерство национальной обороны Литвы