Россия представит на экспорт около 50 новых военных машин за семь лет

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия собирается представить на мировом рынке около 50 новых образцов военной техники в ближайшие 5-7 лет, в том числе бронетехнику на базе танка "Армата", сообщили в понедельник в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Можно ожидать, что в течение 5-7 лет Рособоронэкспорт представит на мировом рынке около 50 современных образцов российской продукции военного назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди образцов, которые скоро пойдут на экспорт, будет бронетехника на платформе "Армата", истребитель пятого поколения Су-57Э, вертолет корабельного базирования Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ, а также зенитная ракетная система "Антей-4000".