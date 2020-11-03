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РИА Новости

Россия представит на экспорт около 50 новых военных машин за семь лет

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Танк Т-14 "Армата" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Танк Т-14 "Армата" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия собирается представить на мировом рынке около 50 новых образцов военной техники в ближайшие 5-7 лет, в том числе бронетехнику на базе танка "Армата", сообщили в понедельник в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Можно ожидать, что в течение 5-7 лет Рособоронэкспорт представит на мировом рынке около 50 современных образцов российской продукции военного назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди образцов, которые скоро пойдут на экспорт, будет бронетехника на платформе "Армата", истребитель пятого поколения Су-57Э, вертолет корабельного базирования Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ, а также зенитная ракетная система "Антей-4000".

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Россия
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Ка-52
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Проекты
Истребитель 5 поколения
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