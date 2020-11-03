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РИА Новости

Интересное предложение. Какую военную технику будет экспортировать Россия

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Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области
Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Россия представит на экспорт около 50 новых военных машин за семь лет. В эфире радио Sputnik научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович высказал мнение, что российское вооружение захотят приобрести многие страны мира.

Россия собирается представить на мировом рынке около 50 новых образцов военной техники в ближайшие 5-7 лет, в том числе бронетехнику на базе танка "Армата", сообщает РИА Новости

со ссылкой на пресс-службу "Рособоронэкспорта".

Отмечается, что среди образцов, которые скоро пойдут на экспорт, будет бронетехника на платформе "Армата", истребитель пятого поколения Су-57Э, вертолет корабельного базирования Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ, а также зенитная ракетная система "Антей-4000".

В эфире радио Sputnik научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович отметил, что перечисленные образцы вооружений являются на сегодняшний день наиболее перспективными.

""Армата" – это самый современный образец бронетанкового вооружения. Причем, как я понимаю, исходя из формулировки, речь о том, что будет прилагаться сразу комплекс машин: не только танк, но и боевая машина пехоты, вспомогательная техника на том же шасси. Это может быть очень интересное предложение. … По поводу вертолетов: и Ка-52К, и Ми-28, правда, в предыдущей версии, уже на экспорт поставляются, это качественные продукты, для них появляются все более совершенные системы вооружения. Что касается ЗРС "Антей-4000", то это в принципе одна из лучших зенитных ракетных систем в мире. Это войсковая система противовоздушной, противоракетной обороны, которая особенно актуальна в свете распространения ракетных вооружений по всему миру. Поиск защиты от ударов стоит на повестке фактически у любой страны. Как мне кажется, если не будет ни экономических, ни коммерческих мер воздействия на потенциальных покупателей, то перспективы экспорта этой системы достаточно высокие", – сказал Дмитрий Стефанович.

Он также поделился мнением о том, кто может быть потенциальным покупателем российского вооружения.

"Думаю, традиционно продолжится сотрудничество со странами Ближнего Востока и Северной Африки: это Ирак, ОАЭ, Египет, Алжир. Также не исключаю Юго-Восточную Азию. Хотя там, конечно, очень тяжелая ситуация, потому что региональные страны попали между "молотом и наковальней" в условиях китайско-американского соперничества довольно жесткого. Россия здесь играет третьей стороной, но американцы никому там спуску давать не будут. Возможно, кто-то из наших союзников по ОДКБ захочет себе приобрести. И, конечно, Иран, который с конца прошлого месяца официально может участвовать в военно-техническом сотрудничестве со странами мира", – сказал Дмитрий Стефанович.
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Страны
Алжир
Египет
Ирак
Иран
Китай
ОАЭ
Россия
США
Продукция
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Ка-52
МИ-28
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ОДКБ
РОЭ
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Истребитель 5 поколения
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