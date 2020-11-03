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Военно-промышленный курьер

В течение 5-7 лет «Армата» и Су-57 могут поступить на внешний рынок

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Источник изображения: vpk-news.ru

«Можно ожидать, что в течение 5-7 лет «Рособоронэкспорт» представит на мировом рынке около 50 современных образцов российской продукции военного назначения. В числе потенциальных бестселлеров стоит назвать разработки и продукты входящих в «Ростех» предприятий: бронетехника на платформе «Армата», собираемая на предприятиях УВЗ, самолет 5-го поколения Су-57Э от ОАК, вертолет корабельного базирования Ка-52К, модернизированный Ми-28НЭ холдинга «Вертолеты России», - сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что также ожидается спрос на систему ЗРС «Антей-4000» концерна ВКО «Алмаз-Антей».

«Экономики мира сегодня требуют локализации производства, они заинтересованы в трансфере технологий, создании рабочих мест. Поэтому страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Индия, Китай уже сформировали собственные индустриальные платформы. «Рособоронэкспорт»  готов работать на них и совместно с промышленностью, с госкорпорацией «Ростех» продвигать российские высокотехнологичные решения, разрабатывать новую продукцию вместе с партнерами», - заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе.

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