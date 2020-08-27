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ЦАМТО

Минобороны России и Ростех подписали на "Армии-2020" соглашения на сумму более 300 млрд. рублей

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Экспозиция форума «Армия-2020»
Экспозиция форума «Армия-2020».
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 26 августа. Минобороны России и Госкорпорация Ростех в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" подписали ряд соглашений на общую сумму более 300 млрд. рублей.

Соглашения касаются поставок новой техники и боеприпасов, модернизации существующего парка военной техники, а также новых перспективных разработок для российских вооруженных сил.

Соглашения с Министерством обороны подписали "Объединенная авиастроительная корпорация", "Вертолеты России", "Уралвагонзавод" и НПО "Сплав" холдинга "Техмаш".

"В ходе "Армии-2020" 25 августа мы подписали контракты на поставку новых самолетов, вертолетов, бронетанковой техники различного назначения, а также на ремонт и модернизацию боевых машин, проведение перспективных исследований для российской армии. Реализация соглашений позволит оснастить войска передовыми образцами вооружений, усовершенствовать тактико-технические характеристики уже состоящих на вооружении изделий, создать необходимый научно-технический задел для перспективных разработок", – сообщил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Министерству обороны будет поставлена передовая авиационная продукция – истребители Су-35С, Су-34 и Су-30СМ2, учебно-боевые самолеты Як-130 и транспортные самолеты Ил-76МД-90А. "Сплав" поставит вооруженным силам реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" и 122-мм реактивные снаряды 9М22У для РСЗО "Град".

"Уралвагонзавод" проведет ремонт и модернизацию 50 ед. состоящих на вооружении танков Т-80БВ. Это позволит существенно повысить тактико-технические характеристики машины и довести ее до уровня Т-80БВМ. Также подписан контракт на проведение капремонта с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. По итогам выполнения работ будет улучшен ряд технических характеристик, таких как огневая мощь, защищенность, командная управляемость и подвижность.

Холдинг "Вертолеты России" заключил с Минобороны РФ контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию перспективного вертолетного комплекса корабельного базирования. Новый комплекс станет универсальным вертолетом морского базирования с возможностью выполнения поисково-спасательных, транспортно-боевых и противолодочных задач. В соответствии с утвержденными графиками, первый этап ОКР планируется выполнить в течение трех лет. Также холдинг поставит ведомству два вертолета Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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