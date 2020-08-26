Замсекретаря СБ РФ назвал бездоказательными обвинения российских хакеров во взломах разработчиков вакцин от COVID, госорганов других стран

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Обвинения в адрес России в причастности к хакерским атакам на разработчиков вакцин от коронавируса, госорганов Грузии и Чехии, а также попыткам повлиять на выборы в США бездоказательны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

"Примеров тенденциозной риторики со стороны наших оппонентов можно привести немало. Из последних подобных акций, в частности, можно отметить факт выдвижения в адрес России бездоказательных обвинений в кибератаках на государственные органы и СМИ Грузии в октябре 2019 года", - сказал Храмов в интервью газете "Аргументы и факты".

"Аналогичным образом раздувалась шумиха и о "бесчеловечных" атаках на объекты здравоохранения Чехии, задействованные в борьбе с коронавирусом. "Русским хакерам" пытаются приписать попытки получить доступ к сетям разработчиков вакцины от COVID-19 из США, Великобритании и Канады", - заявил он.

"Отдельная тема - мнимое российское влияние на результаты выборов в США, в частности, с использованием информационных технологий. Эта проблематика стала "разменной монетой" в обостренном противостоянии американских политических элит", - сказал Храмов.

По его словам, "новый виток манипуляций и голословных обвинений" в адрес России был вызван обострением внутриполитических процессов в связи с промежуточными выборами в США в 2018 году.