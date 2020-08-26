В Совбезе заявили о деструктивных действиях США в киберпространстве

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. США и их союзники усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве других стран, что вызывает в международных отношениях, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

"Стремящиеся обеспечить мировое доминирование США и их союзники, с одной стороны, наращивают усилия для осуществления разведывательных и деструктивных действий в информационном пространстве других стран, а с другой объявляют Россию, Китай, Северную Корею и Иран основными источниками киберугроз", - сказал Храмов в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам замглавы Совбеза, таким образом США "целенаправленно формируют медийную картину", призванную оправдать в глазах мирового сообщества любые последующие действия, в том числе силового характера.

Он отметил, что результатом "искусственного нагнетания противостояния в информационной сфере" становится напряженность в международных отношениях, торможение развития мировой экономики вследствие санкций, а также подрыв доверия к процессам цифровизации в целом.

"В таких условиях не приходится удивляться линии государств на достижение цифровой самодостаточности. Она прямо вытекает из потребности обеспечить государственный суверенитет в цифровую эпоху", - заявил Храмов.

США, по словам замглавы Совбеза, стоят за подавляющим числом кибератак в мире. "Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016 – 2019 годы – от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий", - сказал он.

Как сообщил Храмов, "России указанный показатель отводит от 2% до 7%". "Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве", - подчеркнул он.

Наращивание США под надуманными предлогами своих возможностей для кибератак на Россию требует принятия защитных мер со стороны Москвы, заявил также замглавы Совбеза.

"Из последних подобных акций, в частности, можно отметить факт выдвижения в адрес России бездоказательных обвинений в кибератаках на государственные органы и СМИ Грузии в октябре 2019 года", - рассказал он.

Аналогичным образом, по словам Храмова, "раздувалась шумиха и о "бесчеловечных" атаках на объекты здравоохранения Чехии, задействованные в борьбе с коронавирусом". "Русским хакерам" пытаются приписать попытки получить доступ к сетям разработчиков вакцины от COVID-19 из США, Великобритании и Канады", - добавил он.

Отдельной темой Храмов назвал мнимое российское влияние на результаты выборов в США, в частности, с использованием информационных технологий. "Эта проблематика стала "разменной монетой" в обостренном противостоянии американских политических элит", - заметил замсекретаря Совбеза.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп распорядился начать скрытую кибератаку против российского Агентства интернет-исследований, которое американские спецслужбы без предъявления доказательств назвали распространителем информации, квалифицируемой как вмешательство. "Факт этой атаки Дональд Трамп признал публично в недавнем интервью изданию "Вашингтон пост", - отметил Храмов.

При этом, согласно свежим опубликованным данным, в 2018 году президент США наделил ЦРУ расширенными полномочиями при осуществлении наступательных операций в киберпространстве, включая проведение операций по выводу из строя инфраструктуры противника, добавил замсекретаря СБ.

"Такие условия диктуют необходимость принятия защитных мер в соответствии с положениями доктрины информационной безопасности Российской Федерации и российского законодательства", - подчеркнул Храмов.