В Совбезе заявили о необходимости защитных мер против кибератак США

Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак.

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Наращивание США под надуманными предлогами своих возможностей для кибератак на Россию требует принятия защитных мер со стороны РФ, заявил заместитель секретаря российского Совета безопасности Олег Храмов.

В интервью газете "Аргументы и факты" Храмов отметил, что можно привести немало примеров тенденциозной риторики Запада на тему кибератак, якобы осуществляемых Россией.

"Из последних подобных акций, в частности, можно отметить факт выдвижения в адрес России бездоказательных обвинений в кибератаках на государственные органы и СМИ Грузии в октябре 2019 года", - сказал Храмов.

"Аналогичным образом раздувалась шумиха и о "бесчеловечных" атаках на объекты здравоохранения Чехии, задействованные в борьбе с коронавирусом. "Русским хакерам" пытаются приписать попытки получить доступ к сетям разработчиков вакцины от COVID-19 из США, Великобритании и Канады", - добавил он.

Отдельной темой Храмов назвал мнимое российское влияние на результаты выборов в США, в частности, с использованием информационных технологий. "Эта проблематика стала "разменной монетой" в обостренном противостоянии американских политических элит", - добавил замсекретаря Совбеза.

По словам Храмова, "похожая на истерику политизация американскими властями надуманного вопроса о российском воздействии на выборные процессы в США, которая подогревается заинтересованными экономическими кругами и ориентированными на их запросы СМИ и неправительственных организаций, вывела проблему за рамки профессионального диалога"

Новый виток манипуляций и голословных обвинений в адрес России был вызван обострением внутриполитических процессов в связи с промежуточными выборами в США в 2018 году, напомнил Храмов.

"Как следствие, президент США дал указание начать скрытую кибератаку на российское Агентство интернет-исследований, которое было без предъявления доказательств названо американскими спецслужбами распространителем информации, квалифицируемой как вмешательство. Факт этой атаки Дональд Трамп признал публично в недавнем интервью изданию "Вашингтон пост", - отметил Храмов.

При этом, согласно свежим опубликованным на портале Yahoo News данным, в 2018 году президент США наделил ЦРУ расширенными полномочиями при осуществлении наступательных операций в киберпространстве, включая проведение операций по выводу из строя инфраструктуры противника, добавил замсекретаря СБ.

"Такие условия диктуют необходимость принятия защитных мер в соответствии с положениями доктрины информационной безопасности Российской Федерации и российского законодательства", - подчеркнул Храмов.