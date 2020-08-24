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ТАСС

В США заявили, что российский корабль может стать самым мощным в мире

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Крейсер "Адмирал Нахимов"
Крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © Максим Воркунков/ТАСС

Издание Forbes отмечает, что у крейсера "Адмирал Нахимов" новейшие оружие и датчики и более современная концепция по сравнению с американскими линейными кораблями

ТАСС, 22 августа. Тяжелый атомный крейсер ВМФ России "Адмирал Нахимов" может стать самым мощным надводным военным кораблем в мире после модернизации. Об этом пишет американское издание Forbes.

"С новейшим оружием и датчиками он [корабль], возможно, станет самым мощным надводным боевым кораблем в мире", - говорится в сообщении.

Уточняется, что крейсер имеет арсенал сверхзвуковых ракет П-700 "Гранит", комплексов ПВО С-300 и ракет 9К33 "Оса".

Автор статьи также сравнил размеры "Адмирала Нахимова" с американскими линейными кораблями типа Iowa, однако российский крейсер значительно современнее по вооружению и концепции.

ТАРК проекта 1144 (шифр "Орлан") "Адмирал Нахимов" был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе, 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 года пополнил боевой состав ВМФ СССР под именем "Калинин". 22 апреля 1992 года крейсер был переименован в "Адмирал Нахимов".

С 1999 года корабль находится в ремонте на "Севмаше". Фактически работы по ремонту и глубокой модернизации начались в 2013 году. После завершения работ крейсер получит на вооружение крылатые ракеты комплексов "Калибр" и "Оникс", а в перспективе и ракеты комплекса "Циркон".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Гранит
П-800 Оникс
С-300
Циркон-С 3М22
Компании
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
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