The National Interest (США): российский крейсер «Адмирал Нахимов» возвращается в строй

Ожидается, что в рамках продолжающейся модернизации «Нахимов» получит обновленный арсенал вооружений. Полный масштаб планов Москвы по развертыванию «Нахимова» пока неясен, но предполагается, что после ввода в строй крейсер останется в составе Северного флота и продолжит службу в ближайшие десятилетия.

Гигантский российский крейсер "Адмирал Нахимов" возвращается в строй после двух десятилетий в доке.

"В целом наши работы идут по графику… Я считаю, что крейсер выйдет на испытания в 2023 году", - заявил журналистам ранее на этой неделе заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации по военному судостроению Владимир Королев. На ремонт на российскую верфь "Севмаш" "Нахимов" отправился еще в 1999 году. Однако серьезные работы над крейсером начались лишь после 2013 года. Ранее планировалось, что "Нахимов" начнет испытания в 2021 году и вернется в состав ВМФ в 2022 году, но график перенесен из-за неуказанных "проблем с поставщиками".

Атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан" с водоизмещением 28 000 тонн при полной загрузке - самый большой и тяжелый класс боевых надводных кораблей в мире. В составе ВМФ России крейсеры этого проекта уступают лишь проблемному авианосцу "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 58 000 тонн. Крейсеры предназначались для службы рядом с запланированной, но так и не реализованной линейкой советских авианосцев с ядерными двигателями. Предполагалась, что они возвестят новую эру глобальной проекции советской мощи.

"Адмирал Нахимов" был введен в эксплуатацию в 1988 году под названием "Калинин" и, как и остальные крейсеры проекта 1144 "Орлан", в начале 1990-х годов после распада Советского Союза переименован. Крейсер был вооружен до зубов, что соответствовало его основной цели - держать в страхе американские стратегические подводные лодки и авианосные ударные группы. Нахимов нес двадцать крылатых ракет П-700 "Гранит", десять совместимых с противоплодочными ракетами торпедных аппаратов, четыре противолодочные ракетные установки семейства РБУ, морской вариант зенитно-ракетного комплекса С-300, и шесть единиц системы ближнего боя "Каштан".

Администрация Владимира Путина поначалу задумывалась насчет модернизации всех четырех крейсеров, которые российский флот унаследовал от советского предшественника, но в итоге решила пожертвовать одной половиной, чтобы высвободить средства и спасти другую. "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев" будут сданы на слом в 2021 году, а "Нахимов" и "Петр Великий" будут отремонтированы и переоборудованы. О ходе работ по "Нахимову" мало что известно. Королев отметил, не вдаваясь в подробности, что инженерам-ремонтникам пришлось решать ряд вопросов, связанных с силовой установкой крейсера. Он также добавил, что команда "Севмаша" занимается модернизацией ракетных систем корабля.

Ожидается, что в рамках продолжающейся модернизации "Нахимов" получит обновленный арсенал вооружений. Широко распространено мнение, что и "Нахимов", и "Петр Великий" получат новые крылатые противокорабельные гиперзвуковые крылатые ракеты 3М22 "Циркон", а также морской вариант системы противоракетной обороны С-400, сверхзвуковые противокорабельные П-800 "Оникс" и крылатые ракеты "Калибр".

Полный масштаб планов Москвы по развертыванию "Нахимова" пока неясен, но предполагается, что после ввода в строй крейсер останется в составе Северного флота. Ожидается, что и "Нахимов", и "Петр Великий" продолжат службу в ближайшие десятилетия.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)