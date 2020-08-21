Эксперт назвал наиболее важные оружейные новинки российского ВПК на форуме «Армия-2020»

По всей видимости, на форуме публике впервые покажут элементы зенитно-ракетной системы С-500. Кроме того, среди новинок форума я бы выделил зенитную ракетную систему «Антей-4000». Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. В выходные в Подмосковье ожидается открытие международного военно-технического форума «Армия-2020».

"Зенитная ракетная система "Антей-4000" демонстрируется впервые. Это будет заявка на мировом рынке систем ПВО большой дальности с возможностью реализации функции противоракетной обороны. Помимо воздушных целей, "Антей-4000" будет способен уничтожать оперативно-тактические ракеты", – полагает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Новая система сбивает воздушные цели, например, истребители, на удалении до 380 километров, что можно считать феноменальным результатом, добавил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, зенитная ракетная система "Антей-4000" состоит из пусковых установок 9А83М-2Е и 9А84М-1Е, а также управляемых ракет 9М83МЭ и 9М82МЭ.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет 23-29 августа в Военно-патриотическом парке "Патриот" на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук и в округах. Деловая программа будет включать более 170 мероприятий.

Коротченко подчеркнул, что наиболее интересные новинки покажут на закрытой от прессы части экспозиции, не исключив, что покажут и элементы зенитно-ракетной системы С-500, – в таком случае это будет вторая сенсация форума. "На данном этапе разработка засекречена. Официальных данных о ее возможностях нет, но, вероятно, система может уничтожать цели даже в ближнем космосе – на высоте до 300 километров. То есть С-500 возьмет на себя функции стратегической противоракетной обороны. Параллельно с этим она способна сбивать любые мишени от беспилотников до межконтинентальных баллистических ракет", – сказал собеседник.

Не случайно основное внимание привлекает демонстрация средств ПВО, отмечает Коротченко. "В нынешней геополитической ситуации основная ставка будет делаться на высокоточное оружие, на концепцию быстрого глобального удара, когда за 30 минут мы можем нанести удар по любой точке планеты оружием, эффективность которого будет сравнима с тактическим ядерным оружием", – подчеркнул собеседник.

На третье место в ряду новинок, по словам Коротченко, можно будет поставить модификацию зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", в том числе в виде автономного боевого модуля, который с помощью авиации можно быстро перебросить, скажем, на нефтедобывающую платформу и тем самым обеспечить ее полное прикрытие от возможной воздушной атаки. "Это оружие позволит прикрывать трубопроводы, нефтяные поля", – добавил эксперт.

"Пятой важной новинкой станет измененная экипировка бойца. Однако частично ее показ состоится на закрытой части выставки, – уточнил Коротченко. – Возможно, там же будет представлена информация по новым разработкам в области стратегического ядерного оружия, в частности, о подводном беспилотнике "Посейдон" и о ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник".

На форуме, как надеется эксперт, продемонстрируют и новинки в области компонентной электронной базы, "в частности, специализированные вычислители и электронные модули для военного применения. "Сегодня даже у автомата есть оптико-электронный прицел. Электроника часто используется в условиях спецопераций и ночного боя", – пояснил Коротченко.

"Должны быть представлены и разработки в сфере искусственного интеллекта на площадке военного технополиса ЭРА. В том числе речь идет о прототипах боевых роботов", – добавил он. Напомним: для технополиса ЭРА это будет уже третье по счету участие в форуме. Площадка создавалась для поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Многие проекты отбираются по результатам конкурсов в вузах и научно-исследовательских организациях Минобороны.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, еще одной новинкой "Армии-2020" станет пусковая установка 51П6Е2 перспективного комплекса нестратегической противоракетной обороны. Она предназначена для борьбы с баллистическими целями. Помимо этого, на выставке будут представлены зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-Э2", "Тор-М2КМ" и "Бук-М3", боевая машина "Тайфун-ПВО", беспилотник с турбореактивным двигателем комплекса "Адъютант". А концерн "Калашников" покажет прототип ручного пулемета РПЛ-20.

Всего на форуме представят более 28 тыс. образцов вооружений и техники.

Андрей Резчиков