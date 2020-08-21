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Интерфакс-АВН

От России потребуется принятие компенсационных мер реагирования в случае размещения РСМД США в АТР

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Возможное размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в АТР дестабилизирует ситуацию в регионе, Россия примет меры реагирования в случае принятия такого решения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Явно выражена и формулируется антикитайская направленность таких намерений, ракетные вооружения характеризуются в качестве необходимых союзникам США "оборонительных средств". Как мы не раз разъясняли, считали бы подобный шаг крайне рискованным, полагаем это дестабилизирующей мерой с точки зрения международной и региональной безопасности", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Так она прокомментировала интервью японскому изданию "Никкэй" спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, в котором он допустил размещение РСМД в Азии для укрепления обороноспособности союзников Соединенных Штатов перед лицом "шантажа со стороны Китая".

"Несомненно, появление новых американских ракетных средств спровоцировало бы опасный виток гонки вооружений. Такие вооружения создавали бы дополнительные ракетные риски и для нашей территории, включая объекты стратегического значения, что потребует принятия необходимых мер реагирования, я бы назвала их компенсационными", - подчеркнула она.

По словам официального представителя МИД РФ, такие заявления США отражают стремление найти еще один предлог настраивать страны региона против Китая.

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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Проекты
РСМД
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