Впервые в рамках форума "Армия-2020" будут продемонстрированы боевые возможности современных средств ПВО

ЦАМТО, 20 августа. В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" на полигоне Ашулук впервые состоится динамический показ боевых возможностей российских средств ПВО.

На мероприятии будут продемонстрированы возможности эшелонированной противовоздушной обороны. На динамическом показе сформированная группировка подразделений ПВО отразит массированный ракетно-авиационный удар потенциального противника, который будет имитироваться различными типами воздушных мишеней. Мишени по своим характеристикам соответствуют существующим средствам воздушного нападения, включая аэродинамические, баллистические цели и беспилотные летательные аппараты.

Основу группировки ПВО составят современные зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор", ЗРПК "Панцирь-С", боевая машина "Тайфун-ПВО", сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.