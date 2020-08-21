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ЦАМТО

Впервые в рамках форума "Армия-2020" будут продемонстрированы боевые возможности современных средств ПВО

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Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С»
Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С».
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Фомичев

ЦАМТО, 20 августа. В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" на полигоне Ашулук впервые состоится динамический показ боевых возможностей российских средств ПВО.

На мероприятии будут продемонстрированы возможности эшелонированной противовоздушной обороны. На динамическом показе сформированная группировка подразделений ПВО отразит массированный ракетно-авиационный удар потенциального противника, который будет имитироваться различными типами воздушных мишеней. Мишени по своим характеристикам соответствуют существующим средствам воздушного нападения, включая аэродинамические, баллистические цели и беспилотные летательные аппараты.

Основу группировки ПВО составят современные зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор", ЗРПК "Панцирь-С", боевая машина "Тайфун-ПВО", сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-M3
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Проекты
АРМИ-20XX
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