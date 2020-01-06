Оригинал взят у коллеги saidpvo в Что интересного было в российской ПВО в 2019 году

Ничего обстоятельного здесь не будет, просто наглядно покажу, какие новинки были в 2019 году из средств российской противовоздушной обороны.

Премьеры 2019 года.

Все новинки в этой части были впервые показаны на Форуме "Армия-2019". Думается, что с таким темпом и посылом, в 2020 году на очередной Армии должны будут показать элементы С-500, а может и Нудоль. Остальные вещи уже мы видели))). Конечно, это просто мысли вслух.

1. ЗРПК "Панцирь-СМ"

Глубокая модернизация бестселлера тульского КБ приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова, ЗРПК "Панцирь-СМ" был показан на отдельной площадке перспективной ВТ Минобороны России на Армии-2019. Как сообщала информационная табличка перед ним, новый комплекс способен поражать цели на дальности до 40 км, на высотах до 15 км, летящие со скоростью до 2 км/с и имеет максимальную канальность 4.

Как видно, новый ЗРПК получил не только новое шасси семейства "Торнадо", но и новый боевоей модуль.

Новыми стали и боевая РЛС наведения ЗУР, и радиолокатор обнаружения целей, и сами ЗУР стали увеличенного размера.

Новая СОЦ имеет одно полотно ФАР и, скорее всего, увеличенную скорость вращения по сравнению с "пирамидальной" СОЦ от КБПА на боевой машине ЗРПК "Панцирь-С" ("Панцирь-С1").

Новая ЗУР была представлена в экспозиции НПО "Высокоточные комплексы". Идеология ЗУР осталась прежней, как и задумывал ее для самого первого варианта Панциря А.Г. Шипунов - бикалиберная, только стартовая ступень стала значительнее мощнее и крупнее, что и позволило поражать цели на дальности до 40 км, как утверждает табличка у изделия.

Можно сравнить габариты новой и серийной ракеты.

2. ЗРПК "Панцирь-С1М"

"Панцирь-С1М" - это экспортный проект модернизации ЗРПК "Панцирь-С1", хотя внешне он очень напоминает "Панцирь-СМ". Опять также новое шасси типа "Торнадо", новая боевая РЛС и, возможно, новые ЗУР, но при этом старая "пирамидальная" СОЦ.

На этом кадре видно, что боевая РЛС пришла от корабельного ЗРПК "Панцирь-М". "Панцирь-С1М" демонстрировался в виде макета, в железе пока не замечен.

3. ЗРС С-350 "Витязь-ПВО"

На Армии-2019 наконец показали серийную пусковую установку из состава ЗРС С-350 "Витязь-ПВО" (иногда просто "Витязь"), разработанного в НПО "Алмаз" (Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

На инфотабличке у ПУ были представлены ТТХ С-350:

- максимальная дальность поражения - 60 км;

- максимальная высота поражения - 30 км;

- число целевых каналов - 12;

- время свертывания - 5 мин.

На пусковой установке размещены в пакетах 12 ЗУР 9М96Д в ТПК. А если верить журналу "Оборона", то дальность поражения ЗУР 9М96Д в корабельном ЗРК "Полимент-Редут" - 150 км!

Новая ПУ в отличие от опытной пусковой установки 5П60Е ЗРК С-350Е, представленной на МАКС-2013, обрела погрузочный механизм и по-сути стала пуско-заряжающей установкой.

4. Дополнительная ПУ к ЗРК "Викинг"

На Армии-2019 Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представил пускову установку 9А383Э, придаваемую ЗРК 9К317МЭ "Викинг" (экспортное вариант ЗРК 9К317М "Бук-М3") для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей.

Для расширения возможностей по продвижению средств ПВО была создана данная ПУ, которая является новым вариантом ПУ 9А83МЭ из состава ЗРС "Антей-2500" (С-300В4) на ином гусеничном самоходе. Разработана и произведена в МЗиК.

Вот не очень качественная картинка, где можно увидеть обе ПУ в одном кадре - справа 9А83МЭ из "Антея-2500" и слева - 9А383Э из "Викинга"

5. Колесный ЗРК "Тор-М2"

Ижевский "Купол" представил прототип боевой машины 9А331М ЗРК 9К331М "Тор-М2" на специальном корпусном шасси 8х8 Брянского автозавода.

И хотя уже серийно производится колесный вариант ЗРК "Тор-М2К" на белорусском шасси МЗКТ и поставляется в Беларусь на экспорт, в этом случае предприятия Концерна ВКО ведут разработки альтернативных вариантов отечественных шасси.

6. Новый вариант ЗРК "Сосна"

Впервые представленный на Армии-2018, ЗРК "Сосна" в 2019 году был на новом шасси на базе БМП-3

В ближайшее время "Сосна" поступит на вооружение Российской армии и заменит ЗРК "Стрела-10"

И скорее всего базовым вариантом будет шасси на базе БМП-3. Как известно, Курганмашзавод, где разработана и производится БМП-3, вошел в состав НПО "Высокоточные комплексы" (где состоит КБ точмаш им. Нудельмана - разработчик "Сосны"), что позволит обеспечить гарантированные поставки новых систем в войска.

7. Новые РЛС

О них я уже вам рассказывал - смотрите здесь

Новости ПВО 2019 года

1. Завершились госипытания ЗРК "Гибка-С", созданного в коломенском КБ машиностроения (НПО "Высокоточные комплексы")

2. Завершаются госиспытания новой 57-мм ЗСУ "Деривация-ПВО"

3. С 2007 года Концерн ВКО "Алмаз-Антей" поставил ВКС России около 60 дивизионов ЗРС С-400 "Триумф"

4. На Морском салоне-2019 в Санкт-Петербурге НПО "Высокоточные комплексы" показали

Боевой модуль ЗРПК "Панцирь-МЕ" от КБП. Скоро мы его увидим на "Каракуртах".

и Боевой модуль ЗРАК "Палаш" от КБточмаш им. Нудельмана

и 30-мм ЗАК "Палаш" на фрегате "Адмирал Касатонов"

а также 30-мм ЗАК АК-630-2 "Дуэт" от Туламашзавода

5. Концерн ВКО продемонстрировал на Морсалоне

Макет ЗУР 9М317МЭ на стенде Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

и ПУ 3М47 "Гибка" с ЗУР "Игла"

Вкратце как-то так. Ждем Парад Победы 2020 года, где должны быть интересные машины от ПВО.