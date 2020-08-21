Нихон кэйдзай (Япония): Япония и США будут отслеживать новые ракеты КНР и КНДР при помощи сети небольших спутников

Япония испугана не на шутку: Китай тратит рекордные суммы на оборонный бюджет и вместе с Россией и КНДР планирует принять на вооружение новые ракеты, с которыми японо-американские системы ПВО справиться не смогут. Решать эту проблему США и Япония будут вместе, создав особую систему обнаружения и отслеживания ракет.

Военный баланс на Дальнем Востоке пошатнулся

Правительства Японии и США будут вместе готовить систему обнаружения и отслеживания ракет при помощи многочисленных небольших спутников. Их выведут на орбиту высотой 300-1000 километров, где они будут вести наблюдение и применяться для поражения целей.

Китай, Россия и КНДР планируют принять на вооружение новые ракеты, меняющие траекторию полета. Предполагается, что существующей японо-американской системе ПВО будет непросто справляться с такими ракетами. Система должна быть введена в эксплуатацию примерно в 2025 году.

Ситуация вокруг безопасности вблизи Японии обостряется. В 2020 году китайский оборонный бюджет увеличился на 6,6% в сравнении с прошлым годом и достиг рекордного уровня за всю историю - примерно 19 триллионов иен. У Китая около двух тысяч ракет средней дальности, в радиусе действия которых находится Япония. Сейчас у него несколько сотен ядерных боеголовок, однако в ближайшие десять лет их количество будет увеличено более чем в два раза.

Китайская стратегия заключается в том, чтобы при помощи ракетной угрозы "разогнать" другие страны и укрепить свое морское присутствие. Пекин ракетами нарушает военный баланс в Восточной Азии и укрепляет дипломатический потенциал.

КНДР обладает несколькими сотнями ракет средней дальности "Нодон". Также она уменьшает размеры ядерных боеголовок. Ракеты большой дальности и ядерное оружие - это дипломатический козырь в игре с США.

Все это - баллистические ракеты, летящие по параболе. Их траекторию полета легко определить. Япония и США создали систему обнаружения таких ракет при помощи спутников и радаров, а также их поражения, укрепив таким образом оборонную мощь.

Но проблема заключается в том, что Китай, Россия и КНДР разрабатывают новые ракеты, которые могут действовать в обход японо-американской системы ПВО. Китай и Россия испытывают сверхзвуковые типы, которые меняют траекторию и летят на высоте ниже, чем баллистические ракеты. КНДР также разрабатывает ракеты с изменяемой траекторией.

Обычным спутникам, находящимся на высоте 36 тысяч километров, и наземным радарам их сложно обнаружить и сбить. Может возникнуть ситуация, при которой система ПВО станет недееспособной, а сдерживание Китая станет неэффективным.

Япония и США намерены обнаруживать и отслеживать новые ракеты с орбиты, которая находится ближе к Земле. США подготовили проект наблюдения за Землей при помощи более чем тысячи небольших спутников. Из них примерно 200 будут оснащены инфракрасными сенсорами для обнаружения источников тепла. Они будут использоваться для противоракетной обороны. Япония примет участие в этом проекте.

В соответствии с американским планом, расходы составят более одного триллиона иен. На постройку и запуск одного обычного спутника уходило несколько десятков миллиардов иен. Один маленький спутник будет стоить около 500 миллионов иен. Благодаря более близкому размещению к Земле множественных спутников полученная информация станет точнее.

Япония будет разрабатывать сенсоры, а также помогать уменьшить в размерах спутники. Возможно, она также возьмет на себя частичные расходы по созданию сети спутников вблизи своих границ.

Сеть маленьких спутников также будет включать оптические телескопы и систему позиционирования. Она будет отслеживать не только спутники, но и корабли, самолеты и передвижение сухопутных сил. Так будет проще следить за Китаем в районе Сенкаку. Обмен информацией между Японией и Соединенными Штатами станет еще более активным, а стратегия безопасности против Китая насыщеннее.

Ранее правительство Японии предлагало проект использования небольших спутников для получения информации о космическом мусоре, погоде и природных катаклизмах. Если соглашение с США будет достигнуто, эти идеи можно будет применить и в сфере безопасности.

Уже в 2022 году США планируют начать тестирование системы из 30 спутников. Япония включит в проект бюджета на 2021 год расходы на разработку инфракрасных сенсоров. Подключение к уже существующей системе ПРО повысит точность перехвата новых ракет.

Япония отстает в области использования космоса в оборонных целях. По данным на февраль этого года, у нее было только 14 оборонных спутников, у США - 128, у Китая - 109, у России - 106. Китай и Россия увеличивают количество спутников-убийц, которые выводят из строя другие спутники, и противоспутниковых ракет. Преимущество большого числа спутников будет заключаться в том в том, что неполадки с одним спутником можно покрыть за счет других.