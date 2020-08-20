Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"

Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Служба безопасности Украины опровергла причастность к истории с приездом и задержанием в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали членами частной военной компании "Вагнера".

"Данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - говорится в сообщении СБУ, обнародованном в среду.

Согласно сообщению, ни один сотрудник СБУ не принимал участия в разговорах россиян с вербовщиком, которые были зафиксированы на обнародованных аудиозаписях. "Поэтому титрование одного из участников разговоров как "офицера СБУ" является домыслом и сознательной манипуляцией", - заявила спецслужба.

В СБУ призвали "более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран".

29 июля белорусское госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

По сообщению агентства, правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Вечером того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснениями.

МИД РФ на следующий день заявил, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.

7 августа газета "Комсомольская правда" сообщила, что Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания 33 россиян в Белоруссии. В этом же материале отмечалось, что арест россиян в Минске "оказался провокацией спецслужб Украины". "Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Между тем комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом... просто использовали втемную", - заявила газета.

Со ссылкой на источник в российских спецслужбах КП рассказала, что некие люди, используя виртуальную телефонию, пригласили бывших бойцов ЧВК "Вагнер" поработать на охране нефтяных объектов в Сирии. В результате ветеран боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной "Шаман") рекрутировал группу для "работы за рубежом", численностью 180 человек. "Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа. Вылет из столицы Белоруссии по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас был назначен на 25 июля", - говорилось в публикации.

Автор отмечает, что авиабилеты приобретались "в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании".

Позднее, по данным источника издания, гражданин Белоруссии Геннадий Компан, (как предполагается, завербованный спецслужбами Белоруссии - КП) довез бойцов на двух микроавтобусах до Минска, где псевдо-сотрудница российского посольства в Стамбуле Лариса Самарина забронировала для группы санаторий "Белорусочка", в котором позднее экс-вагнеровцы и были задержаны. Газета предполагает, что "белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде "диверсантов". "По итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе", - говорится в материале.