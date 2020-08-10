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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии

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Источник изображения: Телеканал 360/YouTube

«Ветераны Донбасса – это обычные люди, которые в непростой ситуации связались с опасным бизнесом. Нет ничего удивительного в том, что они попались на уловку украинских спецслужб», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-ополченец Донбасса Владлен Татарский. Так он прокомментировал сообщения о том, что арест 33 россиян под Минском мог быть провокацией СБУ.

"Не секрет, что многие сотрудники ЧВК летали в третьи страны через Минск. Зная транзитные схемы, провокацию мог разработать кто-то из представителей белорусских спецслужб в сотрудничестве с коллегами из Киева. Это вполне допустимо, учитывая развернувшуюся борьбу за власть в республике", – считает бывший ополченец Донбасса, блогер Владлен Татарский.

"То же самое касается и СБУ, которую у нас почему-то недооценивают. Украинские спецслужбы в тесном сотрудничестве с американцами ликвидировали лидеров ополчения, внедряют своих людей на высокие посты в республиках Донбасса, проводят психологические операции за рубежом и пытались устроить теракт в Крыму, который чудом удалось предотвратить. Заинтересованы ли они в том, чтобы отношения Минска и Москвы ухудшились? Без сомнений", – добавил собеседник.

По его словам, кто именно был инициатором провокации, сейчас сказать сложно. "Но то, что в организации провокации замешаны сотрудники СБУ и КГБ Белоруссии – это однозначно", – подчеркнул Татарский.

Он также не удивлен тем, что сотрудники ЧВК не заметили провокационных действий со стороны спецслужб. "Ветераны Донбасса – это обычные люди, которые в непростой ситуации получили российские паспорта и связались с опасным бизнесом. Нет ничего удивительного в том, что они попались на уловку СБУ. На то она и уловка. На авиабилетах, которые они покупали, никто не написал "внимание, это провокация СБУ". Потому их не в чем винить", – заключил Татарский.

Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источники сообщила, что "украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе". Издание пишет, что материалы по "этой спецоперации" переданы СК, который должен дать процессуальную оценку "постановке".

В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян сначала якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом – в Венесуэле.

Россиянам звонили с виртуальных номеров. "Заказчики" выдавали себя за сотрудников Роснефти, интересовались боевым прошлым собеседников. В частности, россиян спрашивали про "навыки управления "Буками", а также про связи в Донбассе.

Тех россиян, с которыми удалось договориться, разделили на пять групп. Четыре из них должны были вылететь из Минска по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас. Билеты купили через фирмы, зарегистрированные на Украине.

Пока первая группа направлялась в Минск, билеты аннулировали, контракты были поддельными. В результате у граждан России не оказалось документов, доказывающих цель поездки.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиян не выдадут Украине, пока Киев не докажет вину задержанных.



Алексей Нечаев

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Венесуэла
Куба
Россия
Сирия
США
Украина
Проекты
ЧВК
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1 комментарий
№1
10.08.2020 13:05
Среди арестованных есть не только ветераны Донбасса,там есть люди побывавшие в различных вооруженных конфликтах.
И ремесло ,которым они занимаются,априори подразумевает наличие врагов и кровников,это означает ,что они должны быть вдвойне начеку.
А тут пишут ,что они простые люди,просто хотели денюжку срубить,а о том как остаться живыми и потратить денюжку не подумали??Странно...
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