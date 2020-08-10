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Деловая газета "Взгляд"

Шарий: Организовать провокацию СБУ против россиян в Белоруссии помогло еще одно государство

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Источник изображения: из личного архива

«Цель провокации – вбить клин между Москвой и Минском. Это без вариантов. Но СБУ не способна самостоятельно организовать такую провокацию», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя сообщения о том, что арест 33 россиян под Минском мог быть провокацией СБУ.

"Расследование Александра Коца, которого я уважаю, мне понравилось. Но в нем не хватает фактов. Во-первых, он ссылается на людей, которые мало что могут подтвердить. Во-вторых, мне трудно поверить в то, что сотрудников ЧВК можно "развести" звонками из СБУ. Это несколько странно", – считает блогер и политик Анатолий Шарий.

"Впрочем, доказательства остальных сторон также неубедительны", – добавил Шарий. По его словам, украинские спецслужбы действительно славятся провокациями.

"Этого не отнять. Но зачастую их провокации выглядят тупо. Здесь же мы видим очень хитрую и тонкую игру. И чтобы приписать такую игру исключительно сотрудникам СБУ – их нужно не просто переоценить, а считать практически гениями", – иронизирует собеседник.

По его словам, украинская сторона не способна на самостоятельную организацию подобных провокаций. "Схема выглядит очень красиво и интересно. Возможно здесь стоит поискать другие заинтересованные стороны?" – риторически задается вопросом Шарий.

"Очевидно, что конечная цель провокации – это попытка вбить клин и расшатать отношения Москвы и Минска. Это без вариантов. Кому это нужно? Думаю, речь может идти о государстве, которому лучше бы заняться своими проблемами и выборами, которые состоятся осенью. И вот в то, что США способны организовать и провести такую операцию – я верю. А в СБУ – не верю", – подчеркнул Шарий.

Он также отметил, что президент Белоруссии "сам в это ныряет". "Он рад обманываться. Но при этом он умеет не только переобуваться в прыжке, но и переодеваться. Ему показалось выгодным поверить в историю с ЧВК – окей. А завтра ему покажется, что россиян лучше отпустить. В целом все это похоже на некий торг, свойственный стилю Лукашенко", – резюмировал Шарий.

Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источники сообщила, что "украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе". Издание пишет, что материалы по "этой спецоперации" переданы СК, который должен дать процессуальную оценку "постановке".

В статье подробно рассказывается, как велась вербовка россиян сначала якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом – в Венесуэле. Россиянам звонили с виртуальных номеров. "Заказчики" выдавали себя за сотрудников Роснефти, интересовались боевым прошлым собеседников. В частности, россиян спрашивали про "навыки управления "Буками", а также про связи в Донбассе.

Тех россиян, с которыми удалось договориться, разделили на пять групп. Четыре из них должны были вылететь из Минска по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас. Билеты купили через фирмы, зарегистрированные на Украине. Пока первая группа направлялась в Минск, билеты аннулировали, контракты были поддельными. В результате у граждан России не оказалось документов, доказывающих цель поездки.

29 июля КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиян не выдадут Украине, пока Киев не докажет вину задержанных.



Иван Абакумов

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Страны
Белоруссия
Венесуэла
Куба
Россия
Сирия
США
Украина
Проекты
ЧВК
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