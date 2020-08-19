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ТАСС

Шойгу обсудил с министром обороны США укрепление мер доверия и ситуацию в мире

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Разговор состоялся по инициативе американской стороны

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Марком Эспером. Стороны обсудили предотвращение инцидентов в ходе военной деятельности сторон, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны России.

"Руководители военных ведомств обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон", - отметили в ведомстве.

Также состоялся обмен мнениями о ситуации в различных регионах мира. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в Минобороны.

Предыдущая телефонная беседа министров состоялась 2 июня. Тогда Шойгу пригласил Эспера на парад Победы в Москве 24 июня. Стороны также обсудили ситуацию по борьбе с распространением коронавируса и систему международных договоров в области контроля над вооружениями.

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Шойгу Сергей
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