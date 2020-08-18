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ЦАМТО

Поставка ВМС Филиппин второго фрегата класса "Хосе Ризал" перенесена на 2021 год

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Церемония ввода в строй ВМС Филиппин фрегата FF 150 Jose Rizal южнокорейской постройки. Субик-Бей, 10.07.2020
Церемония ввода в строй ВМС Филиппин фрегата FF 150 Jose Rizal южнокорейской постройки. Субик-Бей, 10.07.2020.
Источник изображения: ВМС Филиппин

ЦАМТО, 17 августа. Как сообщило филиппинское агентство PNA (Philippine News Agency), из-за пандемии коронавируса COVID-19 второй построенный в Республике Корея для ВМС Филиппин фрегат УРО, (151) "Антонио Луна", будет передан только к январю или февралю следующего года.

Согласно условиям контракта, второй корабль серии должен быть поставлен в марте 2021 года. Компания-подрядчик, Hyundai Heavy Industries (HHI), выполняла работы с опережением графика, и ожидалось, что корабль будет поставлен в сентябре 2020 года. Затем поставка была перенесена на октябрь, а теперь, по заявлению командующего ВМС Филиппин вице-адмирала Джованни Карло Бакордо (Giovanni Carlo Bacordo), – на первый квартал 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, 24 октября 2016 года Министерство национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries (HHI) по итогам тендера подписали контракт на строительство двух 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой уменьшенную версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон " (FFX-I)), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Стоимость поставки кораблей оценивается в 15,745 млрд. филип. песо (336,912 млн. долл.). Еще 2 млрд. филип. песо ассигновано на приобретение различных систем вооружения и боеприпасов.

Головной корабль серии, (151) "Хосе Ризал", был введен в боевой состав ВМС Филиппин 10 июля 2020 года.

Резка стали для строительства второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года, закладка киля прошла 23 мая 2019 года, спуск на воду состоялся 8 ноября 2019 года.

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Страны
Филиппины
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
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