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ЦАМТО

Спущен на воду второй фрегат класса "Хосе Ризал" для ВМС Филиппин

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ЦАМТО, 11 ноября. На предприятии южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане 8 ноября состоялась церемония спуска на воду второго фрегата УРО класса "Хосе Ризал", (151) "Антонио Луна", предназначенного для ВМС Филиппин.

В мероприятии принял участие командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Роберт Эмпедрад.

В тот же день Агентство программ оборонных закупок Министерства обороны Республики Корея (DAPA) объявило, что HHI и МНО Филиппин (DND) подписали меморандум о взаимопонимании в целях расширения сотрудничества в рамках перспективных проектов, включая программу проектирования и постройки новых патрульных кораблей, которые ВМС Филиппин рассчитывают заказать в 2020 году.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries (HHI) 24 октября 2016 года по итогам тендера подписали контракт на строительство двух 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой уменьшенную версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон" (FFX-I)), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Стоимость поставки кораблей оценивается в 15,74 млрд. филип. песо (336,912 млн. долл.). Еще 2 млрд. филип. песо ассигновано на приобретение различных систем вооружения и боеприпасов.

Фрегаты предназначены для выполнения задач противовоздушной обороны, противокорабельной и противолодочной борьбы. После поставки они станут самыми крупными боевыми кораблями в составе филиппинского флота. Как планируется, фрегаты обеспечат сопровождение стратегических десантных кораблей класса "Тарлак".

Резка стали для постройки головного корабля началась на предприятии Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 апреля 2018 года, закладка киля прошла 16 октября 2018 года, а 23 мая 2019 года фрегат был спущен на воду.

Резка стали для постройки второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года. Закладка киля состоялась одновременно со спуском на воду головного фрегата – 23 мая 2019 года.

Как ожидается, первый фрегат будет передан заказчику к апрелю 2020 года, второй – в сентябре 2020 года.

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Страны
Филиппины
Южная Корея
Компании
DAPA
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
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