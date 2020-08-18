Пентагон обновит ракетный арсенал в Азиатском регионе

США рассматривают возможность размещения в будущем ракет средней дальности в Азиатском регионе, включая Японию. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью японскому изданию Nikkei.

«Это как раз тот вид оборонительных способностей, которые такие страны, как Япония, будут в будущем хотеть и в каких будут нуждаться», — подчеркнул он.

Биллингсли также отметил, что США хотели вести переговоры с «коллегами и союзниками в Азии о непосредственной угрозе со стороны Китая, наращивающего свой ядерный потенциал», и о том, какие «оборонительные возможности потребуются в будущем для защиты альянса» от такой угрозы.

Как отмечает ТАСС, ранее японские СМИ уже сообщали, что США начали консультации с японской стороной по поводу развертывания новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако власти Японии официально информацию о начале таких переговоров не подтверждали.