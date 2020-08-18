На форуме "Армия-2020" Сухопутные войска представят выставку инноваций и продемонстрируют современные образцы ВиВТ

ЦАМТО, 17 августа. В рамках форума "Армия-2020" специалисты Главного командования и образовательных учреждений СВ представят деловому и научному сообществу, а также широкой общественности выставку инновационных достижений и современные образцы ВВСТ.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Ниже приведен фрагмент интервью О.Салюкова газете "Красная звезда", где он подробно отвечает на вопрос о том, что именно Сухопутные войска покажут на МВТФ-2020.

"Традиционно вниманию гостей и участников форума представим новейшие образцы бронетанкового вооружения, которые сейчас активно поступают в мотострелковые и танковые войска.

Как и в предыдущие годы, современные и перспективные образцы техники будут демонстрироваться на статической экспозиции на открытых площадках, а также в крытых павильонах Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" и на полигоне Алабино.

В первую очередь, это танк Т-72Б3, который с 2014 года показывает свои превосходные возможности в "Танковом биатлоне". В результате его модернизации повышена мощность двигателя, что позволило улучшить маневренность боевой машины, установлен новый современный комплекс вооружения, улучшен обзор и повышена защищенность.

Отличием бронетранспортера БТР-82А от предыдущих образцов стало наличие нового боевого модуля со стабилизированным вооружением, включающем автоматическую пушку. Улучшена его ходовая часть, модернизированы двигатель и трансмиссия.

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск представят ракетный комплекс "Искандер-М". По совокупности реализованных технических решений, высокой боевой эффективности его смело можно отнести к оружию нового поколения. Это единственный в мире оперативно-тактический комплекс, способный запустить сразу две ракеты с одной самоходной пусковой установки, причем точность и вероятность поражения цели близки к единице.

Не обделено вниманием и современное артиллерийское вооружение: 152-мм самоходная гаубица "Мста-СМ" обладает высокой скорострельностью, повышенными точностными характеристиками, а также автоматизацией процессов подготовки и ведения стрельбы; 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Хоста" сочетает в себе качества миномета и гаубицы, причем способно вести огонь не только отечественными, но и всеми типами зарубежных 120-мм мин.

В части, касающейся войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск, будут представлены зенитные ракетные комплексы: средней дальности "Бук-М3" и малой дальности "Тор-М2", перспективный мобильный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО".

Поступающий с 2016 года в войска современный комплекс "Бук-М3" имеет увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет: с 4 до 6 ЗУР – на самоходной огневой установке, и с 6 до 12 ЗУР – на пусковой установке. Это позволяет эффективно бороться с воздушными целями всех классов, в том числе с крылатыми ракетами на предельно малых высотах (до 50 м).

Зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2" с вертикальным стартом ракет способен одновременно обстреливать до 4 воздушных целей на месте и в движении. Этот комплекс – основное средство борьбы с атакующими элементами высокоточного оружия: управляемыми ракетами и планирующими авиабомбами, а также с тактическими малоразмерными беспилотными летательными аппаратами.

Практика применения зенитных ракетных комплексов показала, что одной из проблем является борьба с мини- и микробеспилотными летательными аппаратами. В целях ее решения разрабатывается перспективный мобильный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики и многофункциональным снарядом с дистанционным подрывом у цели.

Закупка данных образцов вооружения позволит значительно повысить боевые возможности войск ПВО Сухопутных войск.

Самой зрелищной частью динамического показа на форуме, безусловно, станет демонстрация возможностей войсковой ПВО, которая будет проходить одновременно на двух полигонах (Ашулук и Алабино) с розыгрышем двух демонстрационных эпизодов.

Первый – уничтожение оперативно-тактических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов тяжелого и среднего класса средствами ПВО, развернутыми на полигоне Ашулук, с видеотрансляцией действий в режиме онлайн на медиафасадах и медиа-экранах на полигоне Алабино. К боевой работе будут привлечены зенитная ракетная система дальнего действия С-300В4, зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" и малой дальности "Тор-М2", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

Второй эпизод – уничтожение средних и мини-беспилотных летательных аппаратов зенитно-пушечным вооружением ЗРПК "Панцирь-С", ЗПРК "Тунгуска-M1" и стрелковым оружием боевой машины "Тайфун-ПВО", а также воздействием средств радиоэлектронной борьбы на полигоне Алабино.

Данные средства противовоздушной обороны являются высокомобильными, имеют разведывательные, огневые и маневренные возможности и обеспечивают поражение любых высокоскоростных целей ракетными и ствольными каналами".