График поставки истребителей Су-35

В одном из видеорепортажей о посещении 12 августа 2020 года Министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиала ПАО "Компания "Сухой" в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) глазастые иностранные блоггеры углядели продемонстрированный Министру вот такой стенд с производственным планом КнААЗ на 2020-2024 годы. Видео распространено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края.

Стенд с производственным планом Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиала ПАО "Компания "Сухой") на 2020-2024 годы. Комсомольск-на-Амуре, 12.08.2020 (с) кадр из видео пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края (via Red Samovar @Strike_Flanker / twitter.com/Strike_Flanker )

Если по поставкам самолетов Су-57 и Су-35С по Гособоронзаказу на данном скриншоте можно разглядеть только данные по 2020 году (один Су-57 и десять Су-35С - что известно) и 2021 году (два Су-57 и пять Су-35С - последние по предполагаемому новому контракту), то данные по поставкам Су-35 по линии военно-технического сотрудничества хорошо видны.

Судя по всему, реализуются два контракта на поставку Су-35 на экспорт - по одному КнААЗ предполагается сдача 22 самолетов Су-35 в 2020 году и восьми в 2021 году (итого 30 самолетов - это явно Египет), а по другому контракту, как можно понять, предполагается сдача 12 самолетов Су-35 в 2022 году, 14 самолетов - в 2023 году и шести или восьми - в 2024 году. Итого по второму контракту должно быть поставлено 32-34 самолета Су-35 в 2022-2024 годах, наиболе вероятно, что их заказчиком является Алжир.

Также, судя по графику, не предполагается производство 11 Су-35 для Индонезии, так что, видимо, российская сторона считает контракт с этой страной не действующим.

Судя по видео, начальный график поставки истребителей Су-57 по Гособоронзаказу составляет: 2020 год - один самолет, 2021 год - два, 2022 год - четыре и 2023 год - семь самолетов. Доля объема работ по Су-57 в общем объеме деятельности КнААЗ в 2020-2024 годах составит от 20 до 25 %.

Видео: