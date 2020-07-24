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bmpd.livejournal.com

Первые Су-35 для Египта

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Распространены споттерские фотографии заснятых 22 июля 2020 года в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время промежуточной посадки пяти первых истребителей Су-35, построенных для Египта на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина - филиале ПАО "Компания "Сухой" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех). Самолеты без опознавательных знаков, но с бортовыми номерами на киле совершают перелет из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России для последующей доставки египетскому заказчику. Перед Новосибирском самолеты совершили промежуточную посадку в Иркутске.

Построенный для ВВС Египта истребитель Су-35 (бортовой номер "9210") во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перелета из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России, 22.07.2020 (с) Андрей Нейман / vk.com/nskplanes

Судя по фотографиям, пять перегоняемых самолетов имеют бортовые номера на килях с "9210" по "9214".

Напомним, что ранее сообщалось (материал Ивана Сафронова), что в 2018 году Россия подписала с Египтом контракт на поставку "свыше двух десятков" (видимо, 24) истребителей Су-35 и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 млрд долл.

Египет, таким образом, станет вторым иностранным получателем истребителей Су-35 после Китая, получившего 24 самолета в 2016-2018 годах по контракту 2015 года стоимостью около 2,5 млрд долл. В 2018 году был подписан контракт стоимостью 1,14 млрд долл на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии, однако он "завис" по политическим причинам. Существует также неподтвержденная официально информация о заключении в 2019 году контракта на поставку 14 истребителей Су-35 в Алжир.

Пять первых построенных для ВВС Египта истребителей Су-35 (бортовые номера с "9210" по "9214") во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перелета из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России, 22.07.2020 (с) Андрей Нейман / vk.com/nskplanes

Построенный для ВВС Египта истребитель Су-35 (бортовой номер "9214") во время промежуточной посадки в Иркутске во время перелета из Комсомольска-на-Амуре в европейскую часть России, 22.07.2020 (с) Алексей Коршунов / russianplanes.net ( ссылка )

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Индонезия
Китай
Россия
Продукция
Су-35
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
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