Истребители Су-35 ВВС НОАК

Оригинал взят у коллеги dambiev в Истребители Су-35С ВВС НОАК

Истребители Су-35 в 6-й авиационной бригаде ВВС НОАК (бывший 6-й авиационный полк 2-й авиационной дивизии) на аэродроме Суйцзы близ Чжаньцзяна (провинция Гуандун).

Китай заказал 24 истребителя Су-35 в рамках контракта с АО "Рособоронэкспорт", заключенного в ноябре 2015 года. Первые четыре истребителя Су-35 по данному контракту были построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина ПАО "Компания "Сухой" в 2016 году и перегнаны в КНР 25 декабря 2016 года, следующие пять Су-35 были перегнаны в КНР 3 июля 2017 года, еще пять были перегнаны в КНР 30 ноября 2017 года, и еще пять - в июне 2018 года. Поставки еще 5 истребителей осуществлены в ноябре 2018 года.