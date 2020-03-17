Контракт на поставку Индонезии истребителей Су-35 пока не разорван, но подвис

Как сообщает газета "Ведомости" в материале Ивана Сафронова "Контракт на поставку Индонезии истребителей Су-35 не разорван. Но США продолжают попытки расторгнуть это соглашение на $1,1 млрд" , российские власти не получали официального уведомления от Индонезии об аннулировании контракта на истребители Су-35Э. Об этом сообщили "Ведомостям" два источника в авиационной промышленности. Так они прокомментировали информацию агентства Bloomberg, согласной которой администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на Джакарту, заставив отказаться от покупки 11 российских истребителей. Один из собеседников признает, что реализация соглашения должна была начаться не позднее 2019 году, но этого до сих пор не произошло ‒ прежде всего, из-за необходимости дополнительных согласований в части финансирования сделки. В "Рособоронэкспорте" и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) от комментариев воздержались.

Истребители Су-35 ВВС НОАК, 2018 год (с) kj.81.cn

Случаи, когда Индонезия отказывалась от военной техники российского производства, уже были: например, в 2019 г. ВМС страны отказались от закупки двух дизель-электрических подводных лодок проекта 636.1 "Варшавянка". Правда, по словам человека в судостроительной промышленности, говорить о каком-то финансовом уровне тогда не пришлось: предложение было сформировано на тендерной основе, поэтому до заключения юридически обязывающего соглашения стороны банально не дошли.

Контракт с Индонезией на эскадрилью Су-35Э стоимостью $1,154 млрд был подписан в феврале 2018 г. Примерно половину (около $570 млн) планировалось оплатить за счет встречных поставок продукции невоенного назначения (каучук, пальмовое масло и т. д.). Сама поставка заказчику истребителей должна была завершиться в течение двух лет с момента подписания контракта в два этапа: восемь самолетов в первый год и три ‒ во второй. Подписанию твердого соглашения предшествовали долгие переговоры: впервые интерес к российским истребителям ВВС Индонезии проявили еще в 2012 г. В 2015 г. индонезийские военные заявили о прямом указании президента страны Джоко Видодо закупить Су-35Э для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger, прослуживших уже более 40 лет и значительно исчерпавших свой летный ресурс. В первую очередь минобороны Индонезии планировало заменить машины, состоящие на вооружении 14-й эскадрильи ВВС страны на военно-воздушной базе Iswahyudi (Мадиун, Ява). Приобретаемые Су-35Э в свою очередь планировалось ввести в состав 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии (военно-воздушная база Sultan Hasanuddin в Макасаре, Сулавеси), а находящиеся там истребители Су-27СКМ и Су-30МК2 перевести в 14-ю эскадрилью.

Однако эти планы не вписывались во внешнеполитическую стратегию США. Примерно за месяц до подписания российско-индонезийского контракта Джакарту с официальным визитом посетил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он напомнил о законе CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), пригрозив прекратить поставки запчастей к состоящим на вооружении Индонезии американским самолетам в случае подписания контракта с "Рособоронэкспортом". При отказе от этой сделки Мэттис пообещал организовать поставки в ВВС Индонезии бывших в употреблении американских истребителей F-16.

Тем не менее соглашение по Су-35Э было подписано, а давление на индонезийские власти усилилось. С того момента Индонезию периодически посещали военно-дипломатические делегации из США, каждая из которых настаивала на отмене сделки, рассказывает человек, близкий к руководству Минобороны России. В ход, по его словам, были пущены серьезные угрозы: если сначала речь шла о введении широкого спектра ограничительных мер, способных уничтожить экономику страны, то в последнее время властям Индонезии делаются весьма прозрачные намеки о готовности США перейти к мерам политического характера. К таковым, по данным собеседника "Ведомостей", относится материальная поддержка оппозиционных нынешним властям кандидатов на выборах, а также оказание всесторонней помощи одному из сговорчивых и управляемых местных политиков с прицелом на замену президента Видодо.

Со стороны bmpd напомним, что контракт на приобретение Индонезией 11 истребителей Су-35 был подписан 14 февраля 2018 года в Джакарте АО "Рособоронэкспорт" с главой центра оборонных закупок министерства обороны Индонезии Кемханом Агусом Сетяджи. Стоимость контракта составляет 1,154 млрд долл, из которых 50% (570 млн долл) покрывается встречными поставками индонезийских товаров (которые фактически должны были не доставляться в Россиию, а реализовываться на международном рынке).

Cогласно сделанным вскоре после подписания контракта 2018 года заявлениям начальника центра по связям с общественностью министерства обороны Индонезии Тоток Сугихарто, контракт должен был вступить в действие в августе 2018 года, и первые два истребителя Су-35 должны быть доставлены в Индонезию в августе 2019 года. Следующие шесть единиц должны быть доставлены к февралю 2020 года, и последние три машины должны быть поставлены в июле 2020 года. ВВС Индонезии планировали продемонстрировать первые два полученных истребителя Су-35 на военном параде в честь 74-летия вооруженных сил Индонезии, намеченном на 5 октября 2019 года.

Однако начало реализации контракта затянулось и он до сих пор так и не вступил в силу. Первоначально индонезийские СМИ и официальные лица сообщали, что причиной этого было якобы то, что правительственные ведомства Индонезии не могли согласовать между собой номеклатуру товаров для встречных поставок российской стороне, ввиду чего до последнего срока вступления контракта в силу в январе 2019 года Индонезия так и не осуществила необходимых авансовых платежей. 23 января 2019 года министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду, выступая на слушаниях в I комиссии (оборона, внешняя политика и информация) Совета народных представителей парламента Индонезии, заявил, что реализация контракта на поставку Индонезии истребителей Су-35 не сможет быть осуществлена в 2019 году.

Фактически, видимо, главной причиной индонезийских колебаний по контракту было давление со стороны США и опасения американских санкций в соответствии с известным американским законом CAATSA. 12 марта 2020 года агентство Bloomberg сообщило, что под давлением США правительство Индонезии отказалось от закупки Су-35 в России.