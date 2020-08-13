Планируется заключение новых контрактов на поставку самолетов Су-35С, Су-30СМ2 и Як-130

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 12 августа 2020 года на рабочем совещании по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиала ПАО "Компания "Сухой" в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) заявил, что "до конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей".

Строительство истребителей Су-35 (предположительно, самолеты по контракту для Египта, видны борта с серийными номерами 08001 и 08002) на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиале ПАО "Компания "Сухой"), Комсомольск-на-Амуре, 12.08.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Кроме того, военное ведомство планирует заказать строительство шести корветов для ВМФ России на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). "Здесь по поручению Верховного Главнокомандующего - Президента Российской Федерации мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов", - заявил Министр обороны на совещании.

Относительно корветов (проекта 20380) другие СМИ сообщают, что ожидается, что контракт на их строительство между ОСК и Министерством обороны России будет подписан в ходе предстоящего форума "Армия-2020". При посезении 12 августа АСЗ Сергей Шойгу заявил, что прибыл на завод, чтобы "лично разобраться, готово ли предприятие не только выполнить гособоронзаказ, но и принять решение о его способности построить еще шесть корветов за восемь лет".

Позднее Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на совещании с представителями оборонно-промышленного комплекса в Иркутской области также заявил, что "мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 млрд рублей, по которым будут построены 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130".

По словам Сергея Шойгу, следующий контракт будет связан с ремонтом самолетов Су-30. Он будет заключен в будущем году на сумму 7,2 млрд рублей.

Министр обороны отметил, что на Иркутском авиационном заводе шла и идет довольно большая модернизация, появляются новые производственные мощности и дополнительные производственные возможности.

Обращаясь к руководству авиастроительной отрасли, глава военного ведомства призвал сокращать стоимость летного часа и строить работу на основе контрактов полного жизненного цикла. Сергей Шойгу предупредил, что военные будут жестко контролировать исполнение контрактов и в случае нарушений их условий наказывать вплоть до расторжения.

Строящийся корвет "Резкий" (заводской номер 2104).проекта 20380 в эллинге ПАО "Амурский судостроительный завод". Комсомольс-на-Амуре, 12.08.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации