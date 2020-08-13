Войти
bmpd.livejournal.com

Планируется заключение новых контрактов на поставку самолетов Су-35С, Су-30СМ2 и Як-130

511
0
0

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 12 августа 2020 года на рабочем совещании по итогам посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиала ПАО "Компания "Сухой" в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) заявил, что "до конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей".

Строительство истребителей Су-35 (предположительно, самолеты по контракту для Египта, видны борта с серийными номерами 08001 и 08002) на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиале ПАО "Компания "Сухой"), Комсомольск-на-Амуре, 12.08.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Кроме того, военное ведомство планирует заказать строительство шести корветов для ВМФ России на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). "Здесь по поручению Верховного Главнокомандующего - Президента Российской Федерации мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов", - заявил Министр обороны на совещании.

Относительно корветов (проекта 20380) другие СМИ сообщают, что ожидается, что контракт на их строительство между ОСК и Министерством обороны России будет подписан в ходе предстоящего форума "Армия-2020". При посезении 12 августа АСЗ Сергей Шойгу заявил, что прибыл на завод, чтобы "лично разобраться, готово ли предприятие не только выполнить гособоронзаказ, но и принять решение о его способности построить еще шесть корветов за восемь лет".

Позднее Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на совещании с представителями оборонно-промышленного комплекса в Иркутской области также заявил, что "мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 млрд рублей, по которым будут построены 21 истребитель Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130".

По словам Сергея Шойгу, следующий контракт будет связан с ремонтом самолетов Су-30. Он будет заключен в будущем году на сумму 7,2 млрд рублей.

Министр обороны отметил, что на Иркутском авиационном заводе шла и идет довольно большая модернизация, появляются новые производственные мощности и дополнительные производственные возможности.

Обращаясь к руководству авиастроительной отрасли, глава военного ведомства призвал сокращать стоимость летного часа и строить работу на основе контрактов полного жизненного цикла. Сергей Шойгу предупредил, что военные будут жестко контролировать исполнение контрактов и в случае нарушений их условий наказывать вплоть до расторжения.

Строящийся корвет "Резкий" (заводской номер 2104).проекта 20380 в эллинге ПАО "Амурский судостроительный завод". Комсомольс-на-Амуре, 12.08.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Су-30
Су-35
Су-35С
Як-130
Компании
АСЗ
ИАЗ
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
ОСК
Сухой ПАО
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
Похожие новости
10.03.2017
Замминистра обороны проверит производство новых истребителей в Комсомольске-на-Амуре
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
30.03.2015
ОПК под присмотром Минобороны
20.01.2014
Шесть заводов под одним крылом
13.01.2014
Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 11:39
  • 4
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:33
  • 1
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 11:27
  • 1
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 11:26
  • 60
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 11:06
  • 2123
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая
  • 13.08 10:26
  • 41
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 05:36
  • 4
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 02:30
  • 14
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 12.08 22:14
  • 4
«Роснефть» – смерть океанского флота
  • 12.08 22:03
  • 19
Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»
  • 12.08 21:56
  • 20
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 12.08 21:34
  • 3
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми
  • 12.08 21:04
  • 24
Призыв к пересмотру политики США в отношении России