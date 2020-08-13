Шойгу поручил проработать детали госконтракта по шести корветам для ВМФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал ряд поручений подчиненным по итогам совещания, проведенного в среду в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, главкому ВМФ адмиралу Евменову предписано «предусмотреть возможность заключения до конца (года) госконтрактов на строительство шести корветов с учетом перехода».

Заместителю министра обороны Алексею Криворучко и главкому ВМФ Евменову предложено «рассмотреть возможность включения процентов за пользование кредитом в цены государственных контрактов как ранее заключенных (на строительство малых ракетных кораблей проекта 22800), так и вновь заключаемых (на строительство корветов проекта 20380) в рамках выделенных средств».

Криворучко также поручено «ускорить работу по рассмотрению расчетно-калькуляционных материалов по переводу цены корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» из ориентировочной в фиксированную».

На совещании также шла речь о том, что Объединенной судостроительной корпорации совместно с Минпромторгом в целях своевременной поставки кораблей проектов 22800 и 20380 надо взять под контроль соблюдение сроков поставки главных энергетических установок.

Амурский судостроительный заво (АСЗ) должен представить расчётно-калькуляционные материалы для перевода цены корвета «Резкий» из ориентировочной в фиксированную.

Минпромторгу предложено доработать приказ №344 от 8 февраля 2019г. «Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа в части включения затрат, связанных с организационно-техническим процессом строительства и ремонта кораблей и судов».

Ранее в среду Шойгу сообщил, что АСЗ построит для ВМФ шесть корветов.

«Здесь по поручению Верховного главнокомандующего, президента нашей страны мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов», - сказал Шойгу на совещании с представителями оборонно-промышленного комплекса.

Министр заявил, что с октября на АСЗ будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств с учетной ставкой пять процентов.