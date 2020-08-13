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Министр обороны РФ провел совещание с руководством Хабаровского края и представителями ОПК

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 12 августа. Предприятия ОПК Хабаровского края освоят до 33 млрд. рублей в 2020 году, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на рабочем совещании с руководством региона в Комсомольске-на-Амуре.

"По итогам прошлого года предприятиями ОПК края освоено порядка 29 млрд. рублей. В этом году эта цифра вырастет до 33 млрд.", – сказал глава военного ведомства, отметив, что всего до конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд. рублей, что положительным образом скажется на региональном бюджете.

По оценке Сергея Шойгу, Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение Вооруженных Сил современной военной техникой. В интересах Министерства обороны здесь реализуются десятки долгосрочных государственных контрактов.

"До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд. рублей", – сообщил министр обороны после посещения Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода имени Ю.А.Гагарина, подчеркнув, что это "рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет (15 млрд.) и более 100 млрд. – в федеральный бюджет".

Кроме того, военное ведомство планирует заказать строительство шести корветов для ВМФ России на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).

По словам Сергея Шойгу, с октября на АСЗ будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств с учетной ставкой пять процентов.

"Здесь по поручению Верховного главнокомандующего – президента Российской Федерации мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов", – заявил министр обороны на совещании.

Глава военного ведомства выразил надежду, что руководство Хабаровского края окажет поддержку АСЗ в подготовке и подборе кадров.

Сергей Шойгу также напомнил, что важное место в работе с руководством региона занимает социальная сфера <…>.

По итогам совещания с руководством Хабаровского края и представителями ОПК глава военного ведомства дал подчиненным ряд поручений.

В частности, главнокомандующему Военно-морским флотом адмиралу Николаю Евменову предписано предусмотреть возможность заключения до конца (года) госконтрактов на строительство шести корветов.

Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко и главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову предложено рассмотреть возможность включения процентов за пользование кредитом в цены государственных контрактов как ранее заключенных (на строительство малых ракетных кораблей проекта 22800), так и вновь заключаемых (на строительство корветов проекта 20380) в рамках выделенных средств.

Алексею Криворучко также поручено ускорить работу по рассмотрению расчетно-калькуляционных материалов по переводу цены корвета "Герой России Алдар Цыденжапов" из ориентировочной в фиксированную.

На совещании также шла речь о том, что Объединенной судостроительной корпорации совместно с Минпромторгом России в целях своевременной поставки кораблей проектов 22800 и 20380 надо взять под контроль соблюдение сроков поставки главных энергетических установок.

Амурский судостроительный завод (АСЗ) должен представить расчетно-калькуляционные материалы для перевода цены корвета "Резкий" из ориентировочной в фиксированную.

Минпромторгу предложено доработать приказ №344 от 8 февраля 2019 года "Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа в части включения затрат, связанных с организационно-техническим процессом строительства и ремонта кораблей и судов", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Кредитование
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Россия
Продукция
Су-35С
Компании
АСЗ
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОСК
Персоны
Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
Гособоронзаказ
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