Минобороны заключит дополнительный контракт на поставку истребителей Су-35С

Министерство также планирует заказать строительство шести корветов для ВМФ

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 12 августа. / ТАСС/. Минобороны России до конца года заключит дополнительное соглашение на поставку истребителей Су-35С. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей", - сказал Шойгу на совещании с представителями ОПК.

"Собственно, мы за этим приехали - убедиться в том, что предприятие в состоянии этот контракт выполнить", - пояснил министр.

Ранее в среду Шойгу проверил работу Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода (КнААЗ), производящего истребители Су-35С и Су-57.

Строительство шести корветов

Минобороны также планирует заказать строительство шести корветов для ВМФ на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).

По словам Шойгу, с октября на АСЗ будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств с учетной ставкой 5%.

"Здесь по поручению Верховного главнокомандующего, президента нашей страны мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов", - сказал министр.

По его словам, до конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд рублей, что положительным образом скажется на региональном бюджете.

Министр также выразил надежду, что руководство края окажет поддержку АСЗ в подготовке и подборе кадров.

Контракты

Шойгу сделал ряд поручений, и в частности о заключении контрактов на шесть новых корветов для ВМФ после того, как Объединенная судостроительная компания (ОСК) перейдет на фиксированные цены.

"Главкому ВМФ адмиралу [Николаю] Евменову предусмотреть возможность заключения до конца [года] госконтрактов на строительство шести корветов с учетом перехода на фиксированные цены", - сказал он.

Также Шойгу поручил заместителю министра обороны Алексею Криворучко и Евменову "рассмотреть возможность включения процентов за пользование кредитом в цены государственных контрактов", как ранее заключенных (на строительство малых ракетных кораблей проекта 22800), так и вновь заключаемых (на строительство корветов проекта 20380) в рамках выделенных средств.

Замминистра Криворучко также поручено ускорить работу по рассмотрению расчетно-калькуляционных материалов по переводу цены корвета "Герой России Алдар Цыденжапов" из ориентировочной в фиксированную.

Кроме того, Шойгу поручил ОСК совместно с Минпромторгом взять под контроль соблюдение сроков поставки главных энергетических установок производства ПАО "Звезда" для своевременной поставки кораблей проектов 22800 и 20380. По поручению министра Амурскому судостроительному заводу также необходимо представить расчетно-калькуляционные материалы для перевода цены корвета "Резкий" из ориентировочной в фиксированную.

Минпромторгу предложено доработать приказ № 344 от 8 февраля 2019 года "Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа в части включения затрат, связанных с организационно-техническим процессом строительства и ремонта кораблей и судов".