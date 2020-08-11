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Военное обозрение

Истребитель, подлодки, авианосец и свой «Железный купол»: Южная Корея намерена перевооружиться

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Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея намерена принять на вооружение собственную систему ПВО-ПРО, аналогичную израильскому "Железному куполу". Разработка должна стартовать в ближайшие пять лет. Об этом говорится в новом оборонном проекте на 2021-2025 года.

Как заявляют в южнокорейском Минобороны, военные заказали разработку новейшей системы противовоздушной обороны, аналогичной "Железному куполу". Планируется, что фактическое развертывание новой ЗРС начнется в конце 2020-х годов или в начале 2030-х.

Кроме того, в новый оборонный проект заложено приобретение легкого авианосца для ВМС республики. При этом не уточняется, какой именно авианесущий корабль планируется закупить, но сообщается, что официальные процедуры по его приобретению начнутся в 2021 году.

Также в период до 2025 года Южная Корея намерена начать производство отечественного истребителя пятого поколения KF-X, который пока находится в разработке. Еще в планах южнокорейских военных - разработка управляемые ракет большой дальности "воздух-земля" и "воздух-корабль".

В проекте говорится, что в период с 2021 по 2025 года в стране начнется строительство подводных лодок водоизмещением 3600 тонн и 4000 тонн.

Всего на программу перевооружения армии Южная Корея за пять лет намерена выделить 253 млрд долларов.

Уточняется, что основная масса нового вооружения создается для противостояния с Северной Кореей.

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Страны
Израиль
КНДР
Южная Корея
Продукция
KF-X
Железный купол
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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