Истребитель, подлодки, авианосец и свой «Железный купол»: Южная Корея намерена перевооружиться

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея намерена принять на вооружение собственную систему ПВО-ПРО, аналогичную израильскому "Железному куполу". Разработка должна стартовать в ближайшие пять лет. Об этом говорится в новом оборонном проекте на 2021-2025 года.

Как заявляют в южнокорейском Минобороны, военные заказали разработку новейшей системы противовоздушной обороны, аналогичной "Железному куполу". Планируется, что фактическое развертывание новой ЗРС начнется в конце 2020-х годов или в начале 2030-х.

Кроме того, в новый оборонный проект заложено приобретение легкого авианосца для ВМС республики. При этом не уточняется, какой именно авианесущий корабль планируется закупить, но сообщается, что официальные процедуры по его приобретению начнутся в 2021 году.

Также в период до 2025 года Южная Корея намерена начать производство отечественного истребителя пятого поколения KF-X, который пока находится в разработке. Еще в планах южнокорейских военных - разработка управляемые ракет большой дальности "воздух-земля" и "воздух-корабль".

В проекте говорится, что в период с 2021 по 2025 года в стране начнется строительство подводных лодок водоизмещением 3600 тонн и 4000 тонн.

Всего на программу перевооружения армии Южная Корея за пять лет намерена выделить 253 млрд долларов.

Уточняется, что основная масса нового вооружения создается для противостояния с Северной Кореей.