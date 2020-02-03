Новые проблемы Пентагона: F-35 мажет по цели

Пентагон обнаружил недостатки в новом F-35

Министерство обороны США обнаружило новые недостатки в истребителе 5-го поколения F-35 разработки корпорации Lockheed Martin на фоне увеличения заказов на эту машину. В частности, проблемы связаны с точностью наведения на цель 25-мм пушки.

В своем ежегодном отчете директор по оперативным испытаниям и оценкам Пентагона Роберт Белер отметил многочисленные недостатки в истребителе F-35 разработки корпорации Lockheed Martin, в том числе более десятка из них помечены в документе как «обязательные для устранения».

По оценкам Белера, они могут повлиять на боевую готовность самолета и вопросы применения F-35, если не будут своевременно исправлены.

По состоянию на ноябрь 2019 года, согласно обзору, у самолета налицо 873 дефекта программного обеспечения по сравнению с 917 по состоянию на сентябрь 2018 года. Эти данные приводит агентство Bloomberg.

F-35 во всех своих вариантах оснащен 25-мм пушкой. Однако если в моделях для ВМС и морской пехоты точность стрельбы установленных снаружи орудий оценивается как приемлемая, то в варианте для ВВС с пушкой в корпусе она оказалась неудовлетворительной из-за перекосов креплений, которые, как оказалось, еще и растрескиваются.

«Несмотря на то что разработчики F-35 работают над устранением имеющихся недостатков, обнаруживаются все новые и новые проблемы, что приводит к незначительному уменьшению общего числа вскрытых недостатков»,

- говорится в отчете. При этом добавляется, что осталось еще «много существенных» нерешенных проблем. Кроме того, в документе фиксируются также изъяны, связанные с вопросами кибербезопасности в эксплуатации F-35.

Причем в отчете пока не отражены результаты последних испытаний F-35, в ходе которых имитировались вооруженные конфликты с Ираном, Северной Кореей, Китаем, а также с лучшими средствами ПВО России.

Тем не менее, отмечает агентство Bloomberg, несмотря на подобные выводы, конгресс США в последние годы неуклонно увеличивает закупки F-35, добавив 11 к запросам Пентагона на 2016 и 2017 год, 20 в 2018 году, 15 в 2019 году и 20 в 2020 году.

Этот истребитель оказал большое влияние на потенциальных покупателей на оружейных рынках мира. По состоянию на конец сентября 2019 года авиапромышленностью США было поставлено около 500 самолетов F-35.

«Хотя мы еще не видели этого отчета, наш самолет F-35 продолжает совершенствоваться и является на сегодня самым грозным истребителем в мире. Он способен выжить в сложных условиях современного боя и органично включен в сверхбольшие системы оружия», - заявил агентству Bloomberg представитель корпорации Lockheed Martin Бретт Эшворт.

Он добавил, что «надежность самолета продолжает постоянно улучшаться, среди общего количества F-35 более 65% самолетов готовы к выполнению задач по предназначению, а в частях и соединения ВВС число боеготовых истребителей составляет около 75%».

И хотя эксплуатация истребителя F-35 по-прежнему омрачена крупными недостатками и техническими сбоями, никто в США и среди их союзников по большому счету не ставит под сомнение способность этой машины выполнять поставленные перед ней боевые задачи.

11 государств - Австралия, Бельгия, Дания, Италия, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Япония, Южная Корея, Турция и Великобритания - выбрали F-35 в качестве своего перспективного истребителя. Теперь к ним прибавились Сингапур и Польша. Девять стран - партнеров США внесли средства на разработку и серийное производство этого самолета.

По мнению американских пилотов, количество недостатков, выявленных при доводке F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-22 Raptor, было не меньшим, а в некоторых случаях даже большим.

«Если вы покопаетесь в архиве, то увидите, что, к примеру, становление самолета Super Hornet в течение первых лет его эксплуатации выглядело аналогичным образом. Это же можно сказать и о F-14 Tomcat. А в F-35 встроено так много новых технологий, что далеко не все пойдет гладко с самого начала», - пояснил один из пилотов ВМС США.

«Многие эксперты, в том числе и у нас, систематически занимаются выливанием грязи на этот самолет. А истребители просто-напросто бывают как удачными по своей конструкции, так и не очень», - объяснил «Газете.Ru» источник в российском авиапроме.

Основное в F-35 - отнюдь не его летно-технические характеристики как самолета, хотя и они, несомненно, важны, считает специалист. Главное - способность этого самолета интегрироваться с большими и сверхбольшими боевыми системами - с самолетами ДРЛО, наземными пунктами управления, авианосцами, зенитными ракетными системами и пр.

Второе ключевое отличие F-35 от предыдущих самолетов - его малозаметность. В воздушных и противовоздушных боях будущего она будет играть важнейшую роль.

Наконец, обязательно следует сказать и о системе ALIS (Autonomics Logistics and Information System). Она является первой в мире системой централизованного ежедневного контроля за техническим состоянием самолетов F-35 в режиме реального времени. В истребителях предыдущих поколений эти функции ежедневно выполняли несколько разных систем. Существует только один глобальный центр, т. н. Автономный логистико-операционный объект (Autonomic Logistics Operating Unit - ALOU), где формируется номенклатура запасных частей и их распределение по мере необходимости для операторов F-35. Все серверы ALIS подключены друг к другу через шифрованные наземные или спутниковые системы.

«Надо сказать, что мы даже архитектуру этой системы не до конца себе представляем и понимаем особенности ее функционирования. А на самом деле это революция в военном деле. Позволяет контролировать каждый F-35, всех эксплуатантов, вне зависимости от региона, где находится машина, и при необходимости ограничивать самолету спектр выполняемых боевых задач. Это раньше США могли сказать любому покупателю своего оружия - «вы ракеты у нас купили, но пусть пока они полежат на нашей территории». Сейчас в этом необходимости нет. Если потребуется - США ограничат своего союзника с помощью нажатия одной кнопки системы ALIS», - рассказал собеседник "Газеты.Ru".

При этом сейчас нельзя сказать, правильно ли американцы поставили именно на этот самолет, говорит эксперт, добавляя, что с F-16 американцы не ошиблись - они абсолютно точно спрогнозировали нишу подобной боевой машины.

Похожая история получилась и с российским Су-27. Поначалу в него мало кто верил, и многие считали его узкоспециализированным самолетом. Однако сегодня самолеты на платформе Су-27 - основа боевой мощи отечественных ВКС.

Что касается возможных закупок российских истребителей 5-го поколения Су-57 вместо F-35, к примеру, Турцией, то стратегия этой страны сегодня заключается в создании определенного военного потенциала для действий на сугубо конкретных направлениях, а выбор вооружения и военной техники, которые позволят решать эти задачи, уже относится к современной турецкой тактике.

Подобные направления для Турции в настоящее время - это Греция, Турция и Кипр, а в последнее время можно говорить уже и о Ливии. Это накладывается и на проблему освоения месторождений углеводородов как в восточном Средиземноморье, так и на ливийском шельфе. А в одной из этих областей явно вырисовывается ось Греция-Израиль - и по районам добычи, и по возможным маршрутам транспортировки сырья. Причем Греция - член НАТО, а Израиль - ближайший союзник США в регионе.

Для возможного решения подобных геополитических задач американский истребитель 5-го поколения F-35 Турции категорически не подходит.

В случае начала военных действий боеспособность F-35 одним поворотом ключа системы ALIS может быть сведена к нулю. Есть все основания полагать, что подобный вариант развития событий никак не может в будущем устроить Турцию, даже если ситуация с отказом США поставлять F-35 Анкаре будет пересмотрена.

Что касается многочисленных недостатков, выявляющихся при эксплуатации этого самолета в США и странах-союзниках Вашингтона, то большинство специалистов не склонны излишне драматизировать ситуацию, а рассматривают перечень недочетов F-35 как неизбежные на этапе доводки перспективной машины.

Михаил Ходаренок