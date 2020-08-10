А в НАТО точно не видят? Грузия заявила о готовности вступить в альянс

МОСКВА, 8 августа/ Радио Sputnik. Грузия готова вступить в НАТО и намерена довести этот процесс до конца, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

По его словам, официальный Тбилиси продолжает укреплять партнерство с альянсом по стратегическим направлениям, а евроатлантическая интеграция и мирное развитие страны являются обязательными условиями восстановления ее территориальной целостности.

"Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это процесс, и мы обязательно доведем его до конца", – приводит ФАН слова Гахарии.

Ранее сообщалось, что НАТО не может принять в свои ряды Грузию из-за наличия "замооженных" конфликтов с Абхазией и Южной Осетией.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Украина и НАТО намерены усилить присутствие в Черном море.