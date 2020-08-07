На форуме "Армия-2020" будут созданы максимально комфортные условия для работы иностранных специалистов

ЦАМТО, 6 августа. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" будут созданы необходимые условия для плодотворной работы зарубежных партнеров.

Об этом заявил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров на брифинге для военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

"Мы высоко ценим и поддерживаем сложившиеся деловые отношения с зарубежными государствами и намерены впредь развивать международное сотрудничество", – сообщил А.Гончаров, подчеркнув, что во время проведения форума будут усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках форума ожидается проведение переговоров и встреч глав оборонных ведомств иностранных государств с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и представителями российского оборонно-промышленного комплекса.

На сегодняшний день участие в форуме своих делегаций подтвердили 72 государства, из которых 10 – делегаций высокого уровня (Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Ливан, Руанда, ЦАР, Южная Осетия).

Пять стран (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан) представят на форуме свои национальные экспозиции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.