В Кубинке откроется форум "Армия-2020"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия", который в 2020 году проходит уже в шестой раз, откроется в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. В этом году он впервые пройдет одновременно с Армейскими международными играми, кроме того, на площадке в первый раз появится отдельный кластер Военно-морского флота.

Назло коронавирусу

Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на деятельность российских Вооруженных Сил. Поэтому важные мероприятия, запланированные на этот год – стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", Армейские международные игры и форум "Армия" - состоятся.

Тем не менее COVID-19 внес свои коррективы. На основную площадку форума в парк "Патриот" должны приехать множество иностранных гостей. Из-за пандемии коронавируса их будет меньше, чем планировалось – Минобороны РФ ожидает представителей 92 двух стран, хотя приглашены были более 130. 18 государств пришлют свои делегации, которые возглавят министры обороны или их заместители. На самом же сайте форума сообщается, что "Армия-2020" - "территория, свободная от COVID-19".

Свои высокие делегации планировали прислать Армения, Белоруссия, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Шри-Ланка, ЦАР, Южная Осетия. Позже к ним добавились Вьетнам, Руанда и Ливан. Семь стран - Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия, Иран – планировали сформировать на форуме свои национальные экспозиции. Позднее Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан подтвердили, что точно это сделают. В российском Минобороны подчеркивали, что Армения, Китай и Иран не отказались от участия в форуме, подтверждение с их стороны еще ожидается.

Также сообщалось, что в форуме планируют поучаствовать сербские военные. А в начале августа свое участие подтвердил Бахрейн.

В открытии форума и Армейских игр 23 августа примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ожидается, что он также осмотрит экспозиции. Всего в мероприятиях, кроме Мишустина и Шойгу примут участие вице-премьер Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также представители коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Насыщенная программа

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота. Как отмечал главком ВМФ России Николай Евменов, на нем свои разработки покажут 18 предприятий. В новом кластере будут продемонстрированы модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для флота, в том числе морское подводное и ракетно-артиллерийское вооружение.

Как сообщил незадолго до начала форума заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Василий Трушин, на "Армии-2020" пройдут 186 мероприятий научно-деловой программы, что почти в два раза больше, чем было в 2015 году, когда форум проводился впервые.

В этом году на форуме пройдут конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса, конференции по искусственному интеллекту и информационным технологиям для правовой поддержки нацбезопасности. Ожидается, что специалисты отдельно обсудят распространение инфекционных заболеваний в вооруженных силах.

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

Как сообщал Шойгу, на форуме представят свыше 28 тысяч экспонатов. Причем почти 700 единиц военной техники и вооружения будут участвовать в динамическом показе.

"Ростех" собирается продемонстрировать экспортный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57Э. Базовый самолет в версии для российских ВС поднимется в воздух в рамках летной программы.

Также на форуме будет представлен опытный образец модернизированного боевого вертолета Ми-35П. Кроме того, холдинг "Вертолеты России" представит свое "ноу-хау" - лопасть с саблевидной законцовкой для увеличения максимальной скорости боевых вертолетов, которая сейчас проходит летные испытания на вертолете Ми-28Н.

"Рособоронэкспорт" планирует показать потенциальным инозаказчикам танк "Армата", БМП нового поколения "Курганец-25", самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ", а также зенитный ракетный комплекс "Витязь", новейший 57-миллиметровый ЗРК "Деривация-ПВО".

Концерн "Алмаз-Антей" впервые выставит зенитную ракетную систему "Антей-4000". Также предприятие покажет пусковую установку 51П6Е2 перспективного комплекса нестратегической противоракетной обороны для борьбы с баллистическими целям и различные зенитные ракетные комплексы.

В воздушном кластере будет представлен новейший российский беспилотник "Гелиос" грузоподъемностью до тонны. Компания Lobaev Arms покажет снайперскую винтовку "Доминатор", оснащенную системой снижения демаскирующих факторов.

Также можно будет увидеть новые версии старейших российских военных тягачей МТ-ЛД, которые получили названия МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ. Будет показано и специальное снаряжение, например, новейший прибор для лазерной резки под водой.

Богатая история

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

Музейные фонды Минобороны представят средние танки Т-24, Т-34-85, Т-44, Т-54, Т-55, Т-62, тяжелые танки ИС-2, ИС-3, Т-10М, плавающие танки ПТ-76, а также основные боевые танки разных лет – Т-64, Т-72Б3М, Т-80БВМ. Предприятия промышленности представят экспозицию редких образцов танков Т-20, Т-26, Т-30, Т-38, Т-60, Т-70, бронеавтомобилей БА-10, БА-64, а также современной бронетанковой техники – Т-90М и Т-14 "Армата".

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

По сценарию "вражеский" самолет появится над подразделениями Красной Армии. В ответ на в небо поднимет советский истребитель и ввяжется в воздушный бой с неприятелем. Первая атака будет выполнена в "лоб" на встречных курсах, далее последует серия виражей, заходы "в хвост" и атаки с пикирования.

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики РФ продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

Форум традиционно пройдет не только в Подмосковье. "Армию" организуют во всех военных округах России. В этом году форум впервые пройдет на Чукотке и Курилах. Там площадками для него станут аэродром Анадыря и аэродром Пушистый на острове Сахалин.