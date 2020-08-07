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Известия.ru

Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

США всё еще собирают данные о взрыве в Бейруте и готовы оказать ливанским властям помощь. Об этом заявил руководитель Пентагона Марк Эспер, выступая в среду, 5 августа, на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

«Всё еще получаем информацию о том, что произошло», — приводит телеканал CNN слова Эспера.

По его словам, «большинство считает, что это было случайностью, как и сообщалось».

«Мы обращаемся к ливанскому правительству. Мы готовы оказывать этой стране всевозможную помощь — гуманитарную, отправить медикаменты, чтобы помочь народу Ливана», — сказал глава Пентагона.

Представители американского оборонного ведомства заявили телеканалу, что на данный момент нет никаких признаков того, что взрыв был нападением, несмотря на вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа.

Накануне Трамп на конференции в Белом доме заявил, что взрыв в Бейруте был не несчастным случаем, а «ужасной атакой». Политик отметил, что встречался с рядом американских генералов, которые считают, что в Ливане могла быть взорвана бомба.

Президент США также предложил помощь Ливану.

Российские эксперты, которые проанализировали видео происшествия в Бейруте, решили, что произошел так называемый классический «объемный» взрыв, характерный для складов.

Взрыв в ливанской столице произошел 4 августа в районе морского порта поблизости от базы ВМС страны. Правительство Ливана считает причиной ненадлежащее хранение на портовом складе аммиачной селитры весом 2750 т.


По последним данным, погибли 135 человек, тысячи ранены, около 80 пропали без вести.

Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми назвал фейком сообщения в социальных сетях о появлении в небе над Бейрутом израильских самолетов перед взрывом. МИД Израиля ранее заявлял о непричастности страны к происшествию.

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