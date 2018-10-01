С начала операции ВКС в Сирии прошло три года

Вооруженные силы РФ закончили основную миссию по борьбе с терроризмом в республике, но остаются на базах в Тартусе и Хмеймиме, а также выполняют гуманитарные задачи

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России три года назад нанесли первые удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Сейчас под контролем Дамаска находится почти вся территория страны, за исключением зоны деэскалации в провинции Идлиб, а последний оплот ИГ на юге Сирии был ликвидирован к началу августа.

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2017 года объявил о завершении операции против террористов в Сирии и сокращении российской группировки в этой стране. Однако Вооруженные силы России сохраняют присутствие в арабской республике, оставаясь на базах в Тартусе и Хмеймиме, а также выполняя гуманитарные задачи.

С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 63 тыс. российских военнослужащих. Боевой опыт, по данным Минобороны, получило подавляющее большинство военных летчиков, в частности 90% экипажей армейской авиации и 87% экипажей оперативно-тактической авиации. В реальных условиях были опробованы более 200 видов оружия, многие из них доработаны с учетом сирийского опыта, который повлиял и на программы подготовки офицеров.

Последний оплот ИГ

В течение июля сирийские военные при поддержке России провели операцию по ликвидации незаконных вооруженных формирований в южной зоне деэскалации - провинциях Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра.

Укрывавшиеся там под видом "умеренной оппозиции" боевики ИГ и экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) контролировали более половины территории этой зоны. Мирные жители испытывали острый дефицит питьевой воды, продовольствия и медикаментов, при этом США и Иордания как страны - гаранты южной зоны не предпринимали никаких действий для урегулирования обстановки. Население региона обратилось за помощью к России, и сирийские войска вместе с "умеренной оппозицией" приступили к освобождению юго-западной части Сирии.

Радикально настроенным боевикам и членам их семей предоставили возможность выехать в провинцию Идлиб. Покинувшие южную зону деэскалации экстремисты сдали более 650 единиц вооружения и военной техники, в том числе почти 40 танков, около 30 боевых машин пехоты и бронетранспортеры, зенитные установки, в том числе самоходные, а также реактивные системы залпового огня.

В результате операции была освобождена территория площадью более 3,3 тыс. кв. км. Под контроль сирийского правительства перешло 146 населенных пунктов, причем 50 - мирным путем.

Одним из важнейших результатов операции стало восстановление контроля Дамаска над границей с Иорданией и создание условий для возвращения миротворческих сил ООН в район разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах. Посты ООН на линиях разграничения "Альфа" и "Браво" прекратили свою работу еще в 2012 году, когда в демилитаризованную зону вторглись боевики. После освобождения юго-западных районов Сирии российские военные выставили несколько постов у линии "Браво" и занялись разминированием территории и восстановлением маршрутов патрулирования сил ООН.

В начале августа миротворцы провели первое патрулирование демилитаризованной зоны без сопровождения российской военной полиции. Командующий группировкой войск РФ в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, что по мере стабилизации обстановки российские посты в районе Голанских высот будут переданы сирийским войскам.

Проблема Идлиба

Зона деэскалации в провинции Идлиб - единственный регион Сирии, который остается не под контролем Дамаска.

На встрече в Сочи 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе демилитаризованную зону. Оттуда должны вывести тяжелое вооружение, а саму зону будут контролировать российские и турецкие военные патрули. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военных операций в Идлибе не будет: Москва рассчитывает урегулировать ситуацию дипломатическими методами.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту договоренность временной мерой. Он подчеркнул, что вывод террористов из демилитаризованной зоны для отправки в другие страны, например Афганистан, недопустим. Экстремисты, заявил Лавров, "должны быть уничтожены либо понести заслуженное наказание". Он напомнил, что обязательство разделить оппозицию, готовую участвовать в политическом процессе, и боевиков "Джебхат ан-Нусры" взяла на себя Турция.

Договоренности по Идлибу признали значительным шагом к установлению мира даже США: президент Дональд Трамп на заседании Совета Безопасности ООН поблагодарил Россию, Иран и Сирию за снижение напряженности в провинции, где, по данным США, проживают 3 млн человек и укрываются около 35 тыс. террористов.

Мирные жители покидают Идлиб по организованному российскими военными гуманитарному коридору в поселке Абу-эд-Духур, но, по признанию сирийских властей, выходу мешают боевики.

В то же время часть радикалов готова сложить оружие. Как рассказал губернатор Хомса Таляль Барази, в эту провинцию уже возвратились около тысячи человек, которые ранее уехали в Идлиб, не пожелав разоружиться. По его словам, сейчас эти люди вернулись к мирной жизни. Сирийские власти заявляют, что возвратившимся из Идлиба боевикам, которые сдали оружие, гарантирована безопасность и они смогут вернуться к обычному образу жизни.

Возвращение беженцев

На остальной территории Сирии российские военные выполняют в первую очередь гуманитарные задачи. Одна из важнейших - организация возвращения на родину сирийских беженцев. По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, созданного Россией, в 45 странах сейчас находятся более 6,5 млн зарегистрированных беженцев, в том числе около 2 млн женщин и 3,5 тыс. детей.

Правительство Сирии активно призывает соотечественников возвращаться домой. Для них созданы пункты пропуска, где можно получить продукты, медикаменты и предметы первой необходимости, устроены центры временного проживания. Сирийские власти готовят амнистию для тех, кто не совершал тяжких преступлений и не участвовал в террористической деятельности, для вернувшихся беженцев предусмотрены субсидии, гранты и другая помощь.

В свои дома вернулись почти 1,48 млн человек, в том числе порядка 244 тыс. - из-за рубежа. Вернувшихся могло быть больше: по словам Шойгу, Сирия готова принять из-за границы не менее 1 млн своих граждан. Однако ряд стран не поддерживает процесс возвращения сирийцев на родину. Руководитель Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, возглавивший российский штаб по возвращению сирийских беженцев, заявлял, что некоторые государства целенаправленно настраивают сирийцев на своей территории против официального Дамаска и увязывают вопросы возвращения бежавших из Сирии граждан с отстранением от власти президента Башара Асада.

Российские военные и дипломаты отмечают, что такие страны руководствуются, в частности, желанием поправить свое экономическое положение за счет финансовой помощи, выделяемой на поддержку беженцев.

Гибель Ил-20

Одним из самых трагических событий сентября 2018 года стала гибель российского самолета радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20, который был сбит сирийской зенитной ракетой над Средиземным морем. В этот момент ПВО Сирии атаковала четыре израильских истребителя F-16, наносивших удары по объектам в провинции Латакия. Как подчеркнули в Минобороны РФ, фактически израильские пилоты прикрылись российским самолетом. Кроме того, в военном ведомстве заявили, что получили предупреждение об ударе Израиля по сирийским объектам всего за минуту до нападения, что не позволило вовремя увести Ил-20 в безопасный район.

Это событие вынудило Москву принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военных в Сирии. Как заявил Шойгу, Дамаск получит зенитные ракетные системы С-300, от поставки которых по просьбе израильской стороны Россия отказалась в 2013 году. Кроме того, командные пункты сирийских подразделений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами управления, которые смогут распознавать самолеты ВКС РФ, а российские средства радиоэлектронной борьбы будут противодействовать авиационным ударам по Сирии.

Израиль свою вину отрицает, перекладывая ответственность на Сирию, Иран и ливанскую организацию "Хезболлах", и надеется, что инцидент не отразится на отношениях с Россией.