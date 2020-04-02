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РИА Новости

Израильский производитель ракет и дронов начал выпускать аппараты ИВЛ

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Аппарат для ИВЛ
Аппарат для ИВЛ.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр - РИА Новости. Израильский концерн "Авиационная промышленность Израиля" (IAI), занимающийся производством БПЛА, истребителей и ракетного вооружения, совместно с медицинской компании Invoytec начали серийное производство аппаратов ИВЛ, сообщает министерство обороны страны.

"Государство Израиль должно развивать независимые возможности во всем, что касается пандемии COVID-19. Мы не можем оставаться зависимыми от закупок в других странах. Мы должны развивать независимые продвинутые возможности", - заявил министр обороны Израиля Нафтали Беннет.

Как сообщает министерство обороны, на данный момент были произведены и переданы министерству здравоохранения 30 аппаратов искусственной вентиляции легких Ventway Sparrow.

Аппарат ИВЛ Ventway Sparrow приводится в движение с помощью турбины, лёгкий по весу и простой в использовании, может применяться для лечения как взрослых, так и детей.

В среду утром сообщалось, что число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле достигло 5591, общее число умерших составило 21.

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