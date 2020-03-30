The Independent (Великобритания): что делает Трамп на Ближнем Востоке, пока вы отвлеклись на коронавирус

Пока борьба с пандемией Covid-19 остается главной темой новостей во всем мире, президент США Дональд Трамп пользуется возможностью, чтобы шантажировать своих союзников на Ближнем Востоке. Так оценивает проведение совместных военных учений между США и ОАЭ автор The Independent.

Коронавирус теперь помогает скрыть действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Сначала был его хитрый уход из Ирака, теперь милые совместные военные учения с Объединенными Арабскими Эмиратами - которые, как уже давно известно, были союзником Саудовской Аравии с ее кровавой войне с Йеменом, - и отказ предоставить Афганистану помощь в размере 1 миллиарда долларов, потому что борьба за президентский пост может помешать ему заключить очередную сделку с его новоиспеченными приятелями из "Талибана" (запрещенная в России организация - прим. ред.). И есть еще Иран…

Давайте посмотрим на тот потрясающий бутафорский город, выстроенный в ОАЭ, - с многоэтажными зданиями, отелями, жилыми комплексами, контрольной вышкой аэропорта, нефтеперерабатывающими предприятиями и центральной мечетью, - который военные ОАЭ и американские морские пехотинцы атаковали с таким грохотом в рамках своих военных учений. По словам репортера Associated Press, который лично наблюдал эту по-голливудски эпичную картину, солдаты ОАЭ спускались по веревкам с вертолетов, пока морские пехотинцы "прочесывали узкие улицы города в поисках обозначенных противников".

Но кем были эти "противники"? Может быть, иранцами? В этом случае бутафорская мечеть, видимо, была шиитской, нефтеперерабатывающие предприятия, вероятно, находились на юге Ирана, а старые улочки играли роль улочек одного из древних иранских городов. Точно не Шираза. И точно не Исфахана.

Бригадный генерал Томас Сэвидж (Thomas Savage) из 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты, очевидно, не считает, что иранцы могут увидеть в происходящем нечто подозрительное. Эти учения под названием Native Fury (("Туземная ярость" - прим. ред.) само название уже несет определенный колониальный налет) проводятся каждые два года. "Провокационные?- переспросил упомянутый выше Сэвидж. - Я так не думаю. Речь идет о стабильности в регионе. Если кто-то считает это провокацией, что ж, это их дело. Для нас это просто нормальная тренировка".

Между тем я совсем не уверен, что для американских вооруженных сил "нормально" проводить постановочные атаки на уменьшенные модели мусульманских городов, где есть мечети и узкие улочки, для того чтобы обеспечить "стабильность в регионе". Нет никаких сомнений в том, что этот бутафорский город должен был служить моделью вовсе не тех йеменских городов, вокруг которых войска ОАЭ четыре года сражались против проиранских хуситов, прежде чем выступить против своих саудовских союзников в этом же конфликте и быстро сбежать. 4 тысячи американских солдат были отправлены в ОАЭ с острова Диего Гарсия и из Кувейта, куда они, возможно, недавно прибыли с трех уже бывших американских баз в Ираке. Генерал Сэвидж заявил, что ни у одного из этих американских военных не был выявлен коронавирус и что все они "очень мало контактировали с внешним миром" с момента отправки на военные учения.

Уже в ином контексте Трамп, который тоже мало контактирует с внешним миром - то есть с реальным миром, - снова принялся шантажировать своих союзников "в регионе". Пока большая часть мира продолжает поддаваться панике в связи с неизбежным наступлением новой чумы, госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) внезапно - и без лишнего шума - отказал в предоставлении Афганистану помощи в размере 1 миллиарда долларов и пригрозил новыми ограничениями в сотрудничестве с этой страной. Это серьезный удар для страны, которая тоже столкнулась с эпидемией Covid-19 (следует предположить, что те несколько подтвержденных случаев заражения и два летальных исхода, которые были зафиксированы в Афганистане, - это абсурдное занижение данных), но Америка всегда на первом месте!

Понимаете ли, Трамп и Помпео очень и очень сильно злятся, потому что и Ашраф Гани (Ashraf Ghani), и Абдулла Абдулла (Abdullah Abdullah) утверждают, будто по итогам недавних выборов они являются президентами страны, - и таким образом ставят под угрозу соглашение между Вашингтоном и Талибаном, которые договорились о выводе всех американских военных в обмен на обещание "Талибана" бороться с ИГИЛ, "Аль-Каидой" (террористические организации, запрещенные на территории РФ - прим. ред.) и другими группировками, чьи боевики находятся в Афганистане. В подписанном соглашении между Соединенными Штатами и, я бы сказал, "Талибастаном" также есть пункт о взаимном обмене пленными (5 тысяч талибов на 1 тысячу военных правительственных войск), против которого возражают оба соперничающих президента.

Абдулла и Гани, которого представители университета в Бейруте, где он учился, однажды назвали "глобальным мыслителем", по всей видимости, забыли слова средневекового персидского поэта Саади: 10 бедняков могут выспаться на одном ковре, но двум королям будет тесно одном королевстве.

Понятно, почему Помпео расстроен. Такой пары важных персон, одновременно объявляющих себя главами одного государства, мы не видели со времен противоборств пап - и, я полагаю, римских императоров до них. Если Афганистан - это кладбище империй, то он также служит купелью высокомерия для местных господ, которых - учитывая их дворцы, виллы, личную охрану и джипы - никак не затронет отказ в предоставлении помощи. Помпео заявил, что, если Абдулла и Гани сумеют урегулировать их спор, Соединенные Штаты "пересмотрят" свои санкции. Это в очередной раз доказало, что Трамп действительно снова занялся шантажом.

Между тем Соединенные Штаты определенно не намерены "пересматривать" свои санкции в отношении Ирана, который утверждает - небезосновательно - что запрет на импорт мешает ему бороться с эпидемией Covid-19.

ООН призвала к немедленному пересмотру этих санкций, сославшись на то, что, согласно сообщениям правозащитных организаций, американские санкции уже препятствуют поставкам в Иран респираторов и защитной одежды для медицинских работников. Иран, где официально зафиксировано более 27 тысяч подтвержденных случаев заражения и более 2 тысяч смертей, вполне возможно, уже понес гораздо более значительные потери - и это, я хочу напомнить, режим, который не может отличить украинский пассажирский самолет от американской крылатой ракеты (и который лгал по этому поводу целых два дня). Им однозначно нужна помощь. Но санкции Соединенных Штатов, конечно же, гораздо важнее проблемы распространения коронавируса на Ближнем Востоке.

Как, увы, и самолюбие Ирана. Продемонстрировав поистине трамповский полет фантазии -президент США до сих пор называет этот вирус "китайским", - аятолла Али Хаменеи, вдохновившись официальными комментариями китайских властей, сказал, что вирус Covid-19 был специально создан в Соединенных Штатах и что лекарства американского производства - это "лишь способ еще больше распространить вирус". Эта ахинея вполне достойна бывшего иранского президента Махмуда Ахмадинежада, который заявил, что в ООН над его головой сиял ореол и что его слушатели не моргали более получаса, пока его слушали. "Вы [американцы] можете отправить сюда своих людей в качестве врачей: возможно, они захотят лично приехать и увидеть эффекты того яда, который они создали", - сказал 80-летний духовный лидер.

После всей этой чуши премьер-министр Пакистана Имран Хан, возможно, оказался единственным региональным лидером, который все еще мог попросить Соединенные Штаты снять санкции "по гуманитарным соображениям" до тех пор, пока вирус не отступит. Нет необходимости говорить, что он попусту терял время.

Наконец, на прошлой неделе со взлетной площадки американской посольской резиденции в Бейруте поднялся вертолет морской пехоты США Osprey V-22, на борту которого находился Амер Фахури (Amer Fakhoury), бывший член Армии Южного Ливана. Фахури, который теперь стал гражданином Соединенных Штатов, вернулся в Ливан в сентябре прошлого года, чтобы навестить свою семью - в аэропорту Бейрута его встретил высокопоставленный военный офицер, - но бывшие заключенные узнали в нем бывшего надзирателя печально известной израильской тюрьмы "Хиам". Власти Ливана немедленно обвинили его в том, что он пытал заключенных, и представили его перед военным трибуналом.

Фахури отрицал и до сих пор отрицает все выдвинутые против него обвинения. Позже его освободили, когда судья заявил, что преступления, в совершении которых его обвиняют, имели место более 10 лет назад. Фахури, который попал в больницу Бейрута с диагнозом лимфома 4 стадии, бежал через границу после ухода Израиля из Ливана в 2000 году. Военный судья подал апелляцию в попытке оспорить его освобождение, но Фахури все равно эвакуировали из Ливана. "Мы усердно работали, чтобы добиться его освобождения", - сказал Трамп. И это правда: чиновник американского посольства настаивал на присутствии на заседаниях военного суда в прошлом году, когда Фахури появился там в первый раз.

Тюрьма "Хиам" заслужила дурную славу в связи с тем, что там пытали и жестоко обращались с пленными шиитами - как мужчинами, так и женщинами. Организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали множество подробных докладов о пытках в той тюрьме, а издание Independent опубликовало рассказы тех, кто своими глазами видел те пытки. Освобождение Фахури вызвало взрыв негодования со стороны ливанских партий, которые были убеждены, что их правительство действовало под угрозой введения американских экономических санкций.

Кроме того, ходили слухи, что представители Хезболла, которой платит и которую вооружает Иран, участвовали в обсуждении вопроса об освобождении Фахури с каким-то представителем администрации Трампа. Лидер Хезболла Хасан Насралла решительно отверг эти слухи.

Разумеется, мало кто обратил внимание на отъезд самого известного узника Ливана. Потому что, пока американский вертолет вез его к свободе над Средиземным морем, жители Бейрута прятались по своим домам, чтобы избежать заражения Covid-19.

Роберт Фиск (Robert Fisk)